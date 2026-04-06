Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 6'şar kılavuz kaptan ve elektrik zabiti, 2'şer mühendis ve tekniker ile 5 dalgıç alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların atanmasında sözlü sınav ile Kamu Personel Seçme Sınavı puanının aritmetik ortalaması belirleyici olacak.