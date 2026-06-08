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Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar; 5 elektrik zabiti, 1 mühendis, 15 deniz trafik operatörü, 4 büro personeli ve 2 tekniker kadrolarında yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden (esube.iskur.gov.tr) ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilebilecek. Adayların başvurularını 12 Haziran’a kadar tamamlaması gerekiyor.

Türkiye İş Kurumu tarafından nihai aday listelerinin iletilmesinin ardından sözlü sınav ve mülakatın yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgiler ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.