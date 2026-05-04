Yayımlanan ilana göre, genel müdürlük bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 11 kontenjan ayrıldı.

Alım yapılacak kadroların dağılımı şu şekilde: 5 mühendis, 5 tekniker, 1 veri giriş operatörü.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek. İŞKUR tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından nihai listeler belirlenecek ve kurumun ilgili birimlerine iletilecek.

SINAV VE MÜLAKAT SÜRECİ

Nihai listelerin netleşmesinin ardından, adaylar için düzenlenecek olan sözlü sınav ve mülakatların yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca ilan edilecek.

"YAZILI TEBLİGAT YAPILMAYACAK" UYARISI

Kurumdan yapılan açıklamada, adayların süreci yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı. Asıl ve yedek aday listeleri sadece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla veya yazılı bir tebligat gönderilmeyeceği belirtildi.