Gökbilimciler, Güneş benzeri bir yıldızın ölüm sürecinden milyarlarca yıl sonra bile varlığını korumayı başaran "WD 1856 b" adlı ötegezegeni detaylı bir incelemeye tabi tuttu.
Kıyamet senaryosu netleşiyor: Bilim insanlarından korkutan 'Dünya' açıklaması
Gökbilimciler, yıldızının ölümünden sonra hayatta kalan WD 1856 b ötegezegeni üzerinde yaptıkları incelemeyle Güneş Sistemi'nin geleceğine ışık tuttu. Güneş öldükten sonra gezegenlerin akıbetini inceleyen araştırmaya göre Mars kurtulurken, Dünya'nın kaderi ise belirsizliğini koruyor.Kaynak: Haber Merkezi
Saygın bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmanın sonuçları, Güneş'in ömrünü tamamlamasının ardından dış gezegenlerin hayatta kalabileceğini gösterirken, Dünya'nın geleceğine dair belirsizliğin sürdüğünü ortaya koydu.
ABD merkezli Northwestern Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Dünya'ya 81 ışık yılı mesafede, Ejderha (Draco) takımyıldızında yer alan WD 1856 b ötegezegeni mercek altına alındı. Yapılan ölçümlere göre Jüpiter’den yaklaşık sekiz kat daha büyük bir kütleye sahip olan gezegenin atmosfer sıcaklığı 127 santigrat derece civarında.
Dikkat çeken en önemli detay ise gezegenin, merkezindeki beyaz cüceye, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden 50 kat daha yakın bir yörüngede bulunması ve bu yörüngedeki tam turunu sadece 1,4 günde tamamlaması.
Bilim insanları, bu sıra dışı yakınlığa rağmen gezegenin nasıl yok olmadığını iki temel senaryoyla açıklıyor:
Birinci Senaryo: Gezegen, yıldızın genişlediği "kırmızı dev" evresinde yutulmuş olsa da çekirdeğin dışında kalmayı başararak varlığını korudu.
İkinci Senaryo: Başlangıçta çok daha uzak bir yörüngede yer alan gezegen, sistemdeki diğer iki kırmızı cüce yıldızın kütle çekimsel müdahalesiyle zamanla bugünkü konumuna doğru sürüklendi.
Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in genişleyerek Merkür ve Venüs'ü yutacağı, ardından dış katmanlarını uzaya savurarak bir beyaz cüceye dönüşeceği öngörülüyor. Araştırmanın yazarlarından astrofizikçi Christopher O'Connor, bu süreçte Merkür ve Venüs'ün kesin olarak yok olacağını vurguladı.
Dünya’nın ise tam olarak "tehlike bölgesi" adı verilen sınır hattında yer aldığını belirten O'Connor, gezegenimizin yutulup yutulmayacağını bugünden kestirmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Astrofizikçiye göre, Mars ve daha dış yörüngede bulunan diğer gezegenler ise çok büyük bir ihtimalle Güneş'ten geriye kalacak beyaz cücenin etrafında dönmeye ve var olmaya devam edecek.