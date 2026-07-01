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Kaynak: İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yüzmek için girdiği derede kaybolan 21 yaşındaki Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlimjonov'dan acı haber geldi. Genç, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

Olay, Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrılarak yüzmek amacıyla dereye giden Shoyadbek Khlimjonov'dan uzun süre haber alamayan babası, oğlunu aramak için dere kenarına gitti. Burada oğluna ait kıyafetleri bulan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, deniz polisi, arama kurtarma ekipleri ve Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin dere içerisinde gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Khlimjonov'un cansız bedenine ulaşıldı.

Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.