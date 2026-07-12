Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu

Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu

İstanbul Avcılar’da 5 katlı bir binanın çatısında yapılan onarım çalışması sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki iki daireye ve boş bir arsaya sıçradı. Rüzgarında etkisi ile yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.

Kaynak: DHA
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Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu - Resim: 1

Avcılar’da 5 katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, bitişikte bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu - Resim: 2
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Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu - Resim: 3

hbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.

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Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu - Resim: 4

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu - Resim: 5
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Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu - Resim: 6
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