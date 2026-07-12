Avcılar’da 5 katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, bitişikte bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kıvılcım her tarafı sardı: Alevler çatıları sardı: Çatının onarımı pahalıya mal oldu
İstanbul Avcılar’da 5 katlı bir binanın çatısında yapılan onarım çalışması sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki iki daireye ve boş bir arsaya sıçradı. Rüzgarında etkisi ile yayılan alevlere ekipler müdahale ediyor.Kaynak: DHA
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hbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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