Bir zamandır projelerden uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ'un bir sonraki adımı sporseverler ve izleyiciler tarafından bekleniyordu. Tanınan oyuncunun online bir mecradan gezi ile lezzet odaklı belgesel serisi için teklif götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi: Dünyayı gezecek servet kazanacak - Resim : 1

Gel Konuşalım yayınında detayları paylaşan basın mensubu Mehmet Üstündağ, çalışmanın onaylanması halinde Tatlıtuğ'un sınır ötesi seyahatler düzenleyip yerel mutfak geleneklerini, lezzet haritalarını ve hayat tarzlarını ekranlara taşıyacağını bildirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den ikinci bebek iddialarına net yanıtKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den ikinci bebek iddialarına net yanıtAktüel

Mutfak sanatlarına öteden beri merakı olan Kıvanç Tatlıtuğ'un hem yurt içinde hem de İngiltere sınırlarında profesyonel mutfak kurslarına katıldığı dile getirildi. Üstündağ, kişisel merak şeklinde başlayan bu sürecin profesyonel bir programa dönüşme aşamasında bulunduğunu dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi: Dünyayı gezecek servet kazanacak - Resim : 3

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Öne sürülen bilgilere göre dijital mecranın sunduğu yapım için seyahat güzergâhı çoğunlukla netleşti. Prodüksiyonun eylül döneminde motor demesi hedeflenirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un söz konusu projeye vereceği cevap ise merakla bekleniyor.