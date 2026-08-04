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Bir zamandır projelerden uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ'un bir sonraki adımı sporseverler ve izleyiciler tarafından bekleniyordu. Tanınan oyuncunun online bir mecradan gezi ile lezzet odaklı belgesel serisi için teklif götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Gel Konuşalım yayınında detayları paylaşan basın mensubu Mehmet Üstündağ, çalışmanın onaylanması halinde Tatlıtuğ'un sınır ötesi seyahatler düzenleyip yerel mutfak geleneklerini, lezzet haritalarını ve hayat tarzlarını ekranlara taşıyacağını bildirdi.

Mutfak sanatlarına öteden beri merakı olan Kıvanç Tatlıtuğ'un hem yurt içinde hem de İngiltere sınırlarında profesyonel mutfak kurslarına katıldığı dile getirildi. Üstündağ, kişisel merak şeklinde başlayan bu sürecin profesyonel bir programa dönüşme aşamasında bulunduğunu dile getirdi.

EYLÜL AYINDA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Öne sürülen bilgilere göre dijital mecranın sunduğu yapım için seyahat güzergâhı çoğunlukla netleşti. Prodüksiyonun eylül döneminde motor demesi hedeflenirken, Kıvanç Tatlıtuğ'un söz konusu projeye vereceği cevap ise merakla bekleniyor.