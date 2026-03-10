Tatlıtuğ ile Dizer çifti, 19 Şubat 2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 15 Nisan 2022’de oğulları Kurt Efe Tatlıtuğ’un doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

“PİŞT, ARTİST MİSİN?”

Sosyal medyada zaman zaman eşinin fotoğraflarını paylaşan Başak Dizer, bu kez de Kıvanç Tatlıtuğ’un yenilenen imajını takipçileriyle paylaştı. Dizer, paylaştığı karelere esprili bir not ekleyerek “Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan fotoğraflarda Tatlıtuğ’un kilo verdiği de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da çok sayıda yorum geldi.

“NE YAPSA KARİZMA”

Takipçiler, Tatlıtuğ için “Ona her şey yakışıyor”, “Ne yapsa karizma”, “Yıllar geçse de değişmiyor”, “Hem beyefendi hem yakışıklı, tartışmaya kapalı” gibi yorumlarda bulundu.

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer’in iş kariyeri de oldukça başarılı. Dizer, kariyerine moda dünyasının içinde bir moda editörü olarak adım attı. Moda tutkusuyla genç yaşlarda başlayan yolculuğunda, Türkiye'nin önde gelen dergilerinde moda editörlüğü yaparak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Moda dünyasının dinamizmi ve yaratıcılığıyla iç içe olması, onu kariyerinde daha da ilerletti. Aynı zamanda çeşitli markalar için stil danışmanlığı yaparak kişisel tarzını ve profesyonel vizyonunu genişletti.

Eğitimine önem veren Başak Dizer, Marmara Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra moda üzerine eğitim almak için Milano'ya gitti.