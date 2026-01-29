Uzun süredir yeni bir projede yer alıp almayacağı merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı dizinin adı “Dönence” olacak. Yeni yapım, dijital platform Disney+ için çekilecek.

Dizinin hazırlık sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı ve çekimlerin mart ayında başlamasının planlandığı belirtiliyor. “Dönence” toplam 8 bölüm olarak tasarlandı. Kısa ama güçlü bir hikaye anlatması beklenen dizi, yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor.

Senaryosunu Mehmet Bozdağ ile Kerem Kurt’un yazdığı dizinin atmosferinin karanlık ve dramatik olacağı ifade ediliyor. Hikayesiyle izleyiciyi içine çekecek bir yapım olması beklenen “Dönence”, şimdiden sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ayrıca dizinin yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Disney+’ın yeni sezon takvimine göre “Dönence”nin yakın zamanda izleyiciyle buluşması planlanıyor.