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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi, Türk sinemasını yasa boğdu. Yıllarca rol aldığı yapımlarla izleyicinin gönlünde taht kuran usta sanatçının ardından pek çok isim taziye mesajı yayımladı.

Bu isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, binlerce kişi tarafından beğenilirken duygusal ifadeleriyle dikkat çekti.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN YÜREK BURKAN VEDA

Tatlıtuğ, Kadir İnanır'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu sözlerle usta sanatçıya veda etti:

"HOŞÇA KAL USTA..."

"Bugün sanki çocukluğumun önemli bir parçasını uğurluyormuş gibi hissediyorum. Bu ülkeye kattığın değerler ve bize bıraktığın unutulmaz hikâyeler için minnettarız. Hoşça kal usta... Türk sinemasında bıraktığın iz daima yaşayacak. Mekânın cennet olsun."