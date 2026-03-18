Projede ilk olarak Pınar Deniz ile anlaşma sağlanmıştı. Başarılı oyuncu, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni sinema filminden gelen teklif üzerine son anda diziden ayrılma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından gündeme gelen Burcu Biricik de projeye dahil olmayı kabul etmeyince, yapım ekibi için süreç daha da karmaşık hale geldi.

YAPIM EKİBİ BAŞROL ARAYIŞINDA

Kadın başrol konusunda net bir isim bulunamazken, çekim takvimi de belirsizliğini koruyor. Yapım ekibinin arayışları sürerken, kulislerde farklı isimlerin değerlendirildiği konuşuluyor.

PINAR DENİZ 3 MİLYONA RAĞMEN PROJEDEN VAZGEÇMİŞTİ

Öte yandan, Yargı sonrası dinlenme sürecine giren Pınar Deniz’in, dizide bölüm başına yaklaşık 3 milyon TL kazanacağı iddia edilmişti. Oyuncunun bu yüksek ücrete rağmen projeden vazgeçmesi dikkat çekti.