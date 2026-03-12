Uzun yıllardır Türkiye’nin en popüler oyuncuları arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun saçlarını oldukça açık bir sarı tonuna boyatması, sosyal medyada kısa sürede geniş bir tartışma başlattı. Yeni imajı kimi takipçilerden beğeni alırken kimi kullanıcılar ise değişimi oldukça farklı buldu.

Fotoğraflarda konuşulan tek detay ise saç rengi olmadı. Oyuncunun verdiği pozlarda tercih ettiği kombin de en az yeni imajı kadar gündem oldu.

Tatlıtuğ’un yeni fotoğraflarını ilk paylaşan kişi ise eşi ve stil danışmanı Başak Dizer oldu. Dizer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşinin karelerine “Artist misin?” notunu ekledi. Bu ifade kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve paylaşıma binlerce yorum geldi.

Fotoğrafların ardından Tatlıtuğ’un üzerindeki kıyafet ve aksesuarların markaları da merak konusu oldu. Parçaların fiyatları ortaya çıkınca kombin toplamının oldukça yüksek olduğu görüldü.

Kombinde yer alan bazı parçalar ve fiyatları şöyle:

Güneş gözlüğü: Burberry — 15.820 TL

Ceket: Miu Miu — 347.500 TL

Tişört: John Varvatos — yaklaşık 5.000 TL

Tüm parçaların toplam değeri yaklaşık 368.320 TL olarak hesaplandı. Bu rakam sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.