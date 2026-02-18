Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın

Mimar Sinan Üniversitesi'nde moda tasarımı sertifikaları da vardır.Kariyerinde birçok ünlüye ve diziye (örneğin Kurt Seyit ve Şura, Medcezir) stil danışmanlığı yaptı, ROOM Styling Showroom gibi projelerde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ ile 19 Şubat 2016'da Paris'te evlendi.