18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına almanın tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Çift, küçük oğullarını spora yazdırdı ve minik Kurt Efe, yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı. İşte Başak Dizer’in o özel paylaşımı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 1

Aşk-ı Memnu setinde tanışarak bir döneme damga vuran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında evlendi. Çift, ilk çocukları Kurt Efe’yi 2022’de kucağına alarak yepyeni bir heyecan yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 2

İlk kez anne-baba olan ünlü çift, oğullarının gelişimi için ellerinden gelenin fazlasını yapıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 3

Stil danışmanı Başak Dizer, daha önce de oğlu Efe’yi jimnastik kursuna götürdüğü anları paylaşmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 4

Ünlü çiftin minik oğlu Kurt Efe, spordaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 5

İşte Kurt Efe’nin o etkileyici anları!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 6

BAŞAK DİZER’DEN YENİ PAYLAŞIM!

Başak Dizer, bugün yine oğlunu jimnastik kursundan paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 7

EĞLENCELİ ANLARA BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU

Paylaşıma beğeni ve yorumlar yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 8

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da doğmuş ünlü bir Türk oyuncu ve eski mankendir. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından Edirneli'dir.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 9

Gençliğinde profesyonel basketbol oynamış (Ülker, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerde), ancak sakatlık nedeniyle bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 10

Kariyerine 2002'de Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek başladı, mankenlikten oyunculuğa geçiş yapmıştır. İlk büyük çıkışını 2005'te Gümüş dizisindeki Mehmet rolüyle yakaladı, asıl ününü 2008-2010 arası Aşk-ı Memnu'daki Behlül Haznedar karakteriyle kazandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 11

Sonraki yıllarda Kuzey Güney, Çarpışma, Yasak Elma gibi yapımlarda başrol oynamış; sinema filmleri ve uluslararası projelerde de yer almıştır. UNICEF İyi Niyet Elçisi'dir ve Madame Tussauds İstanbul'da balmumu heykeli bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 12

BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer (evlendikten sonra Başak Dizer Tatlıtuğ), 13 Nisan 1977'de İstanbul'da doğmuş, başarılı bir stil danışmanı, moda editörü ve tasarımcıdır.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 13

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olup, Londra'da Central Saint Martins ve London College of Fashion'da moda/stil eğitimi almış, Milano'da Istituto Moda di Burgo'da da eğitim gördü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 14

Mimar Sinan Üniversitesi'nde moda tasarımı sertifikaları da vardır.Kariyerinde birçok ünlüye ve diziye (örneğin Kurt Seyit ve Şura, Medcezir) stil danışmanlığı yaptı, ROOM Styling Showroom gibi projelerde yer almıştır. Kıvanç Tatlıtuğ ile 19 Şubat 2016'da Paris'te evlendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 15

Çiftin tek çocuğu Kurt Efe, 15 Nisan 2022'de dünyaya geldi (şu an yaklaşık 3-4 yaşında). Başak Dizer, sosyal medyada oğlunun spor (jimnastik gibi) anlarını sıkça paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'ın oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini konuşturdu: Şu hareketlere bakın - Resim: 16
Kaynak: Magazin Servisi
