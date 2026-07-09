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Kıvanç Tatlıtuğ, Kocaeli’ndeki Motor Sporları Gelişim Merkezi’nde Dünya Superbike Şampiyonası’nın yıldız ismi Toprak Razgatlıoğlu ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile bir araya geldi.

PİSTTE BULUŞTULAR

Üçlü, pistte bir araya gelirken buluşmadan kareler hem Kıvanç Tatlıtuğ hem de Toprak Razgatlıoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Fotoğraflarda Kenan Sofuoğlu da yer aldı.

“LET’S GO CHAMP” MESAJI

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, paylaşımına “El Turco” notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ ise bu paylaşıma “Let’s go champ!” (Hadi gidelim şampiyon!) sözleriyle karşılık verdi.

KENAN SOFUOĞLU’NDAN ÖZEL EĞİTİM

Ziyaret sırasında Kenan Sofuoğlu’ndan pist eğitimi alan Tatlıtuğ, motosiklet kullandığı anları da takipçileriyle paylaştı.

“BÜYÜK BİR AYRICALIK”

Ünlü oyuncu paylaşımında, “İyi ki varsın hocam. Senden pist eğitimi almak benim için gerçekten büyük bir ayrıcalık şampiyon. Her şey için çok teşekkür ederim. Durmak yok, çalışmaya devam… Bakalım daha neler olacak.” ifadelerini kullandı.