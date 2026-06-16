Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi

Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi

Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır süren deniz tutkusuyla tanınıyor. Ancak ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Halit Yukay'ın vefatının ardından duygusal bir karar alarak milyonluk teknesini satışa çıkardı.

Kaynak: Diğer
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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 1

Her yaz eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezen Tatlıtuğ'un, yaklaşık 1,5 milyon euro değerindeki özel yapım Mazu 52 HTS model teknesini elden çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 2
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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 3

Kulislere yansıyan bilgilere göre bu satışın arkasında maddi değil, tamamen duygusal nedenler bulunuyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 4

Tatlıtuğ'un, geçtiğimiz aylarda deniz kazasında yaşamını yitiren yakın dostu Halit Yukay'dan satın aldığı teknenin kendisinde derin hatıralar bıraktığı belirtiliyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 5
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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 6

Dostuyla bu teknede geçirdiği anıları sık sık hatırladığı öne sürülen oyuncunun, yaşadığı duygusal yük nedeniyle teknesini acil satışa çıkardığı iddia edildi.

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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 7
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Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi - Resim: 8

Tatlıtuğ'un satış sonrası yeni bir tekne alıp almayacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

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