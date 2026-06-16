Her yaz eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezen Tatlıtuğ'un, yaklaşık 1,5 milyon euro değerindeki özel yapım Mazu 52 HTS model teknesini elden çıkarma kararı aldığı öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ milyonluk teknesini satışa çıkardı: Yakın dostunun acısı dinmedi
Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır süren deniz tutkusuyla tanınıyor. Ancak ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Halit Yukay'ın vefatının ardından duygusal bir karar alarak milyonluk teknesini satışa çıkardı.Kaynak: Diğer
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Kulislere yansıyan bilgilere göre bu satışın arkasında maddi değil, tamamen duygusal nedenler bulunuyor.
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Tatlıtuğ'un, geçtiğimiz aylarda deniz kazasında yaşamını yitiren yakın dostu Halit Yukay'dan satın aldığı teknenin kendisinde derin hatıralar bıraktığı belirtiliyor.
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Dostuyla bu teknede geçirdiği anıları sık sık hatırladığı öne sürülen oyuncunun, yaşadığı duygusal yük nedeniyle teknesini acil satışa çıkardığı iddia edildi.
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Tatlıtuğ'un satış sonrası yeni bir tekne alıp almayacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.
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