Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un İstanbul Göktürk’te bulunan müstakil evinin bahçesinde 31 Ağustos günü meydana gelen iş kazası, hukuki bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Evdeki tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından temizlik yapmak amacıyla çatıya çıkan Türkmenistan uyruklu bir işçi, düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi süren işçinin yaşam mücadelesi devam ederken, olaya ilişkin ortaya atılan iddialar ve yapılan açıklamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

İKİ TARAF, İKİ FARKLI İDDİA

Kaza sonrası başlatılan adli süreçte, tadilat işlerini üstlenen firma sahibi Atilla A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sürecinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. İddiaya göre firma sahibi Atilla A., karakolda bulunduğu sırada kendisini Tatlıtuğ’un avukatı olarak tanıtan bir kişi tarafından kendisine geriye dönük bir "boya ve tadilat" sözleşmesi imzalatıldığını ileri sürerek Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İbrahim Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BİLGİMİZ DIŞINDA ÇALIŞTIRILDI, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Gelişmelerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı İbrahim Ateş yazılı bir kamuoyu açıklaması yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. Olay sırasında Tatlıtuğ ve ailesinin şehir dışında olduğunu vurgulayan Ateş, kazanın yaşandığı sürecin detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"Bahçedeki inşaat ve tadilat işleri Göktürk merkezli bir firma tarafından yürütülmekteydi. Çalışmaların 4. gününde firma yetkilisi, Tatlıtuğ’un veya ev çalışanlarının bilgisi, izni ve onayı olmadan yevmiye usulü çalışan işçiyi alana getirdi."

Bu durumun firma yetkilisinin emniyetteki ilk ifadesinde de yer aldığını belirten avukat Ateş, konuyla ilgili Tatlıtuğ özelinde yasa gereği bir soruşturmanın yürütülmediğini açıkladı.

Ateş, kazaya sebebiyet veren ve ihmali bulunan sorumlular hakkında adli sürecin takip edileceğini ve bu kişiler hakkında şikayette bulunularak dava açılacağı bildirildi.

TEDAVİ MASRAFLARINI ÜSTLENDİ

Tatlıtuğ tarafı, adli ve idari sorumluluğun yüklenici firmada olduğunu belirtmekle birlikte, insani sorumluluk gereği kazanın hemen ardından harekete geçildiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun, yoğun bakımda yatan Türkmenistanlı işçinin ailesiyle doğrudan iletişime geçtiği; hastane, tedavi, bakım ve aile yakınlarının barınma/ihtiyaç masraflarını karşıladığı ve bu desteğin kesintisiz devam ettiği kaydedildi.