Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü

Bir dönem en çok konuşulan figürlerden biri olan ve kamuoyunda "Filozof Atakan" lakabıyla hafızalara kazınan Atakan Kayalar, uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada paylaşılan güncel görüntüleriyle dikkat çeken Kayalar, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu.