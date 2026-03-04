Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü

"5 ayda 250 kitap okudum" diyerek dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada "Filozof Atakan" lakabıyla fenomen olan Atakan Kayalar, uzun süren sessizliğini bozdu. Sosyal medya platformlarında paylaştığı güncel videosuyla tekrar gündem olan Kayalar'ın son hali büyük ilgi topladı.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 1

Bir dönem en çok konuşulan figürlerden biri olan ve kamuoyunda "Filozof Atakan" lakabıyla hafızalara kazınan Atakan Kayalar, uzun bir aradan sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada paylaşılan güncel görüntüleriyle dikkat çeken Kayalar, yıllar sonra yeniden ilgi odağı oldu.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 2

Henüz küçük yaşta olmasına rağmen sergilediği ağırbaşlı tutum, seçtiği derinlikli kelimeler ve incelediği eserlerle dikkat çeken Atakan, bu profili sayesinde kısa sürede toplumun odak noktası haline gelmişti.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 3

"Filozof Atakan" lakabıyla hafızalara kazınan Atakan Kayalar, uzun bir süre sonra bir video paylaşarak artık paylaşımlarını kendi hesabından yapacağını duyurdu.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 4

Uzun saçları ve bariz fiziksel değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Kayalar, yakın zamanda kendi kişisel kanalları aracılığıyla düzenli olarak içerik paylaşımına başlayacağının müjdesini verdi.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 5

Kayalar, henüz 10 yaşındayken, sadece 5 ay gibi kısa bir sürede felsefe, psikoloji ve sosyoloji ağırlıklı 250 kitap okuduğunu belirterek tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 6

Yaşıtları oyun oynarken onun Platon, Aristoteles ve Nietzsche gibi ağır filozoflar hakkında yaptığı çıkarımlar ve kullandığı akademik dil, onu bir "üstün zekalı çocuk" tartışmasının merkezine yerleştirdi.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 7

Uzun bir sessizlik döneminin ardından, gençlik yıllarına adım atmış haliyle tekrar sosyal medyada ortaya çıkarak büyük bir nostalji rüzgarı estirdi.

Kitapçı rafında ünlü olmuştu: 'Filozof Atakan' yıllar sonra yeni haliyle geri döndü - Resim: 8

Son yaptığı açıklamalarda, artık kendi sosyal medya hesapları üzerinden düzenli içerikler üreteceğini ve takipçileriyle yeniden buluşacağını duyurdu.

