Türkiye’de akademisyenlerin YouTube ve benzeri dijital platformlardan gelir elde etmesine ilişkin yeni bir tartışmamız var.

Önce yanlış anlaşılma olmaması adına hukuki temelini açıklamak isterim. Meclis’ten “akademisyenlere YouTube yasağı” diye yeni bir kanun çıkmadı.

Mesele, 1965 tarihli Devlet Memurları Kanunu’nun ticaret ve kazanç getirici faaliyetleri düzenleyen 28’inci maddesinin bugünün dijital dünyasına uygulanmasından doğuyor.

Cumhurbaşkanlığının YÖK’e gönderdiği görüş yazısına göre, devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardan gelir elde etmesi yasak kapsamına girebiliyor.

Gariplik de burada başlıyor.

Fikri üretim

Bir profesör 400 sayfalık kitap yazabilir. Yayınevi o kitabı basar, satar; akademisyen de fikrî emeğinin karşılığı olarak telifini alır. Makale yazabilir, eser üretebilir, belirli koşullarda fikrî ve sanatsal faaliyetlerinden gelir elde edebilir.

Peki aynı akademisyen yıllarca çalıştığı alanı 400 sayfalık kitap yerine YouTube’da 40 dakikalık bir videoyla anlatırsa ne değişiyor?

Bilgi aynı bilgi. Üreten aynı kişi. Uzmanlık aynı uzmanlık.

Değişen neredeyse yalnızca mecra ve para kazanma yöntemi.

Platform videonun arasına reklam koyup akademisyene gelir payı ödediği anda karşımıza 1965 tarihli Devlet Memurları Kanunu’nun “ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” çıkıyor.

İşin daha ilginç tarafı, Türk vergi mevzuatının sosyal medya içerik üreticiliğini zaten tanıyor olması. Gelir Vergisi Kanunu’nda sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar için özel bir vergilendirme rejimi dahi var. Banka hesabına aktarılan hasılat üzerinden vergi kesiliyor.

Yani devletin bir eli dijital içerik üreticisine, “Kazancını şu şekilde elde et, vergini de şöyle öde” diyor.

Diğer eli akademisyene dönüp, “Ama sen bu kazancı elde edersen ticari faaliyet yasağına takılabilirsin” diyor.

Asıl tartışılması gereken çelişki bence burada.

Çünkü sorun yalnızca 1965 tarihli bir kanunun yaşlanmış olması değil. Sorun, fikrî üretimin biçim değiştirmesi karşısında hukukun hâlâ eski kalıplarla düşünmesi.

Bir akademisyenin uzmanlık bilgisini kitap sayfalarına dökmesiyle kamera karşısında anlatması arasında kamu görevi bakımından neden böylesine büyük bir fark olsun?

Elbette YouTube’daki her faaliyet otomatik olarak “telif” sayılmaz; reklam geliriyle klasik telif geliri hukuken aynı şey değildir. Fakat tam da bu nedenle yapılması gereken, dijital akademik üretimi toptan ticari faaliyet torbasına atmak değil, hangi faaliyetin fikrî üretim, hangisinin ticari işletme niteliğine dönüştüğünü çağın koşullarına göre yeniden tarif etmektir.

Doğru bilginin adresi

Asıl mesele akademisyenin kamu görevini aksatmasıysa bunun çözümü yasak değildir; çalışma süreleri düzenlenir.

Çıkar çatışmasıysa gelir ve sponsorlukların bildirilmesi istenir.

Üniversitenin adının veya imkânlarının kişisel ticari faaliyet için kullanılmasıysa bunun sınırı çizilir.

Yanlış bilgi yayıyorsa, bilimsel etik ihlal ediliyorsa ya da akademisyenliğin itibarını açıkça zedeleyen yayınlar yapılıyorsa mevcut disiplin mekanizmaları işletilir.

Her ihtimale karşı herkesi yasaklamak ise düzenleme yapmanın en kolay ama en ilkel biçimidir.

Nitekim dünyadaki yaklaşım da genel olarak bu yönde değil.

Almanya gibi ülkelerde bilimsel, yazınsal ve konuşma faaliyetleri belirli koşullarla yan faaliyet olarak yürütülebiliyor; ücret söz konusu olduğunda bildirim ve kamu göreviyle çatışmama kuralları devreye giriyor. Fransa’da fikrî eser üretimi korunuyor. ABD’de büyük üniversitelerde dışarıdaki profesyonel faaliyetler izin, bildirim, zaman ve çıkar çatışması kurallarıyla yönetiliyor.

Yani mesele akademisyeni dijital dünyadan çıkarmak değil, o dünyadaki faaliyetinin sınırlarını belirlemek.

Çünkü bugün bilgi yalnızca amfide üretilmiyor, kitapta yayımlanmıyor, televizyonda anlatılmıyor.

YouTube’da da anlatılıyor. Podcast’te de. Yarın başka bir platformda anlatılacak.

Üstelik burada gözden kaçırdığımız çok daha önemli bir mesele var.

Akademisyen dijital dünyadan çekilince o alan boş kalmıyor. İnsanlar ekonomiyi, hukuku, tarihi, psikolojiyi, uluslararası ilişkileri merak etmeye devam ediyor. YouTube’a giriyor, arama yapıyor ve karşılarına kim çıkarsa onu dinliyor.

O halde şu soruyu sormak gerekiyor:

Bilgiye ihtiyaç duyan milyonlara, yıllarını o alana vermiş akademisyenler anlatmasın da kim anlatsın?

Çünkü algoritma diploma sormuyor. Bilginin doğru olup olmadığına değil; videonun ne kadar izlendiğine, ne kadar tıklandığına bakıyor.

Tam da bu nedenle dijital dünyada nitelikli bilgi üreten insanları azaltmak değil, çoğaltmak gerekir.

Yıllarını bir alanda çalışmaya vermiş akademisyene ‘Buradan para kazanamazsın’ deyip aynı konuda üç video izleyerek içerik üretmeye başlayan bir YouTuber’a meydanı bırakmanın kamu yararı tam olarak nerede?

Bilgi çağında bundan daha büyük bir çelişki olabilir mi?