Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşmaya hazırlanan emekli Albay Orkun Özeller’in imza etkinliği öncesinde bir saldırı yaşandı.

Özeller’in imza gerçekleştireceği Nergiz Yayınevi standı bir grup tarafından hedef alındı.

Saldırganlar yayınevi sahibi Ahmet Acar’ı darp ettiği ve stantta bulunan kitapları dağıttığı belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre, aynı grubun daha önce de yayınevine gelerek Orkun Özeller’in imza etkinliğinin iptal edilmesini istediği ve tehditte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca saldırıdan bir gün önce standa dışkı bırakıldığı da iddialar arasında yer aldı.

SALDIRIYI ÜLKÜ OCAKLARI YAPMIŞ

Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülere göre saldırıyı Ülkü Ocakları gerçekleştirmiş. Görüntülerde Ankara Ülkü Ocakları mensubu şahısların standa gelerek tehditte bulunduğu görüldü.

Tehdit edenlerin arasında Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Suat Yılmazzobu olduğu biliniyor.