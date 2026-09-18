Singapur’da kitap okuma alışkanlığını artırmak için dikkat çeken bir teşvik sistemi hayata geçirildi. Yeni uygulamayla vatandaşlar kitap okuyarak para kazanabilecek.
Kitap okuyana para verecekler: Günde 15 dakika yetiyor
Vatandaşları düzenli kitap okumaya teşvik etmek için dikkat çeken bir uygulama başladı. Günde en az 15 dakika kitap okuyanlar sanal para biriktirecek, belirlenen seviyeye ulaşanlar ise bunu gerçek paraya çevirebilecek.Kaynak: Diğer
Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu tarafından yürütülen programda günlük hedef oldukça basit tutuldu. Katılımcıların günde en az 15 dakika kitap okuması yeterli olacak.
15 dakikalık okuma seansını tamamlayan katılımcıların hesabına 20 sanal para tanımlanacak. Sisteme her gün yalnızca bir okuma seansı kaydedilebilecek.
Biriken sanal paralar daha sonra gerçek paraya dönüştürülebilecek. 1.000 sanal paraya ulaşan katılımcılar 1 Singapur doları kazanacak. Bunun için en az 50 gün boyunca günlük 15 dakikalık okuma hedefinin tamamlanması gerekiyor.
Programla yalnızca daha fazla kitap okunması değil, okumanın günlük hayatın düzenli bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Yetkililer 15 dakikalık sürenin otobüste, öğle arasında veya yatmadan önce kolaylıkla ayrılabileceğine dikkat çekiyor.
Uygulamanın arkasındaki gerekçelerden biri de sosyal medya kullanımındaki artış. Özellikle gençler arasında görülen sosyal medya bağımlılığı ve olumsuz içerikleri uzun süre takip etme anlamındaki “doomscrolling” alışkanlığına karşı alternatif oluşturulması amaçlanıyor.
Singapur daha önce de benzer ödül sistemlerini fiziksel aktiviteyi artırmak için kullanmıştı. Yürüyüş yapanlara ve günlük adım hedeflerine ulaşanlara çeşitli ödüller verilirken, şimdi aynı yöntem kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için uygulanacak.