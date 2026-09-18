Kitap okuyana para verecekler: Günde 15 dakika yetiyor

Singapur daha önce de benzer ödül sistemlerini fiziksel aktiviteyi artırmak için kullanmıştı. Yürüyüş yapanlara ve günlük adım hedeflerine ulaşanlara çeşitli ödüller verilirken, şimdi aynı yöntem kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için uygulanacak.