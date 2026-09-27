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Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdıran araç, bir elektrikli otomobille kesintisiz tek yolculukta en fazla ülke ziyaret etme rekorunun yeni sahibi oldu.

Rekor yolculuğunun organizatörü ve sürücüsü Rainer Zietlow, uzun menzilli ID. Buzz ile 1 Temmuz 2025 tarihinde aracın üretim merkezi olan Almanya'nın Hannover kentinden yola çıktı. Toplam 445 gün süren ve 99.767 kilometre mesafe katedilen bu zorlu serüvende araç 300'den fazla kez şarj edildi, kıtalar arası geçişlerde ise 16 kez deniz yolu kullanıldı. Tüm kıtaları dolaşan minibüs, yolculuğunu yine Hannover'de tamamladı. Rekor tescil sertifikası, Hannover'de düzenlenen IAA Transportation fuarında törenle takdim edildi.

BATARYA KAPASİTESİNİ ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN KORUDU

Zorlu iklim ve yol şartlarında gerçekleştirilen rekor denemesinde seri üretim Volkswagen ID. Buzz Pro modeli kullanıldı. 86 kWh kapasiteli bataryaya, WLTP standartlarına göre 480 kilometreye varan menzile ve 200 kW hızlı şarj desteğine sahip olan araç, dayanıklılığıyla da tam not aldı.

Yolculuk sonrasında Alman bağımsız denetim kuruluşu TÜV Nord tarafından yapılan teknik incelemelerde, aracın bataryasının bu yoğun kullanımın ardından orijinal kapasitesinin %95.75'ini koruduğu belgelendi. Sürücü Zietlow, neredeyse 100 bin kilometreyi bulan rota boyunca araçta hiçbir teknik sorunla karşılaşmamalarının elektrikli mobilite geleceği adına son derece önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.