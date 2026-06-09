Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan "Game of Thrones" dizisinde Jon Snow ve Sansa Stark karakterlerini canlandıran Kit Harington ile Sophie Turner, yeni gotik korku filmi "The Dreadful"da sevgili rolüyle yeniden buluştu.

2011 ile 2019 yılları arasında yayınlanan dizide aile bağı bulunan karakterlere hayat veren ikili, yıllar sonra romantik sahnelerde kamera karşısına geçmenin kendileri için oldukça sıra dışı bir deneyim olduğunu anlattı.

"ÇEKMESİ GERÇEKTEN ÇOK TUHAFTI"

Filmdeki yakınlaşma sahneleri hakkında konuşan Kit Harington, Sophie Turner'ın performansını överken yaşadığı zorluğu da gizlemedi. Ünlü oyuncu, "Bu sahneleri çekmek bizim için gerçekten garipti. Bir şekilde profesyonel davranıp üstesinden geldik. Sophie harika bir oyuncu ancak onu yıllarca dizideki karakteriyle gördüğüm için zihnimde farklı bir yere koymak kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

SENARYOYU OKUYUNCA ŞAŞKINLIĞA UĞRADILAR

Filmin yapımcıları arasında da yer alan Sophie Turner ise projeye Kit Harington'ı kendisinin önerdiğini açıkladı. Ancak senaryonun ilerleyen bölümlerini okudukça işin boyutunun değiştiğini fark ettiğini söyleyen Turner, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Senaryoyu Kit'e gönderdim. Bana hemen bunun çok tuhaf olacağını yazdı. İlk başta neden böyle söylediğini anlamadım. Sonra senaryoyu detaylı okumaya başladım ve peş peşe gelen öpüşme ve yakınlaşma sahnelerini görünce ne demek istediğini anladım. O an aklımdan 'Bu benim ağabeyim gibi' diye geçirdim. Ama hikâye o kadar güçlüydü ki, profesyonel davranıp projeyi kabul ettik."

"SAHNEYİ İZLEYİNCE İKİMİZ DE ZORLANDIK"

Turner, çekimler sırasında profesyonelliklerini korumaya çalıştıklarını ancak ilk öpüşme sahnesinin ardından yaşadıkları duyguları saklamadıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Sahneyi çekerken tamamen karakterlere odaklandık. Ancak daha sonra monitörden görüntüleri izlediğimizde ikimiz de oldukça tuhaf hissettik. Yıllarca kardeş gibi çalıştıktan sonra böyle sahnelerde yer almak alışılması kolay bir durum değildi" dedi.

"The Dreadful", yıllarca aynı dizide aile bağı bulunan karakterleri canlandıran iki oyuncunun, bu kez romantik bir ilişkiyi ekrana taşıması nedeniyle şimdiden merak uyandıran yapımlar arasında gösteriliyor.