Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayın akışındaki bu değişikliğin, spor karşılaşmasının canlı yayınlanacak olması nedeniyle planlandığı öğrenildi. Maç yayınının kanalın prime time kuşağında yer alması, dizinin yeni bölümünün programdan çıkarılmasına neden oldu.

Öte yandan dizinin set ekibi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre ekip, önümüzdeki hafta çekimler için Kapadokya’ya gidecek.

Yeni çekimlerin dizinin hikâyesinde önemli bir dönüm noktasına işaret edeceği belirtiliyor. Senaryoda açılacak yeni hikâye hattıyla birlikte izleyicileri farklı bir atmosfer ve sürpriz gelişmelerin beklediği ifade ediliyor.

Yapım ekibi, Kapadokya’da gerçekleştirilecek çekimlerle dizinin görsel dünyasını zenginleştirmeyi hedefliyor. Yeni bölümde bölgenin doğal güzelliklerinin de hikâyeye dahil edilmesi planlanıyor. Dizinin ertelenen bölümünün ise gelecek hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor. İzleyiciler şimdiden yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.