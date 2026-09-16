Kıskaç operasyonunda cephanelik gibi evler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı silah ticareti yaptığı ve organize suç örgütleriyle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu gerçekleştirildi.