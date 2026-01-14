Kışın yeni düşmanı Bocavirüs: Çocukları tehdit ediyor: Ateşle başlayıp ölüme gidiyor

"BULAŞICI BİR RAHATSIZLIK"

Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Kış aylarında, aslında pik yapıyor; diğer solunum yolu virüsleri gibi ama kış aylarında, artan bir yük söz konusu, diğer virüslerle beraber bu virüs dolaşımı söz konusu ve bu bulaşıcı bir rahatsızlık. Özellikle ne zaman bulaşıyor, öksürdüğümüz zaman, etrafa yayılan damlacık yoluyla, yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman, oradan yine alabiliyorlar" diye konuştu.