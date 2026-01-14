Soğuk havalarda solunum yolu rahatsızlıkları hızla artıyor. Tedbir alınmazsa ölüme varabilen bocavirüse karşı uzmanlar uyardı.
Kışın yeni düşmanı Bocavirüs: Çocukları tehdit ediyor: Ateşle başlayıp ölüme gidiyor
Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında bocavirüs de sık görülmeye başladı. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda ağır zatürreye yol açabilen bu virüs; hızlı nefes alma, öksürük ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Bocavirüs aslında yeni bir virüs değil, daha önceden de bildiğimiz bir virüs. Bir solunum yolu patojenidir. Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonundan başlamak üzere, ağır zatürreye kadar klinik bulgularla bize gelebiliyor. Diğer solunum yolu patojenlere benzer; ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik. Onun dışında, zatürreye ilerlediyse, hızlı nefes alıp verme, nefes alıp vermekte zorlanma gibi bulgularla bize gelebiliyorlar" dedi."
"2 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA, ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"
Bocavirüsün normal testlerle doğrudan tespit edilemediğini belirten Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "PISA dediğimiz ayrıntılı moleküler testlerimizle tanıyabiliyoruz. Diğer solunum yolu virüsüne benzer şekilde, yine ortam havalandırması, öksürürken dikkat edilmesi, ellerin yıkanması gibi önlemlerin alınması gerekiyor. Spesifik tedavisi yok, yani özel bir tedavisi yok.
Bir destek tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta kötüyse, yatırmamız gerekiyor ve yatırdıktan sonra da solunum desteğini sağlamamız gerekiyor. Sıvı alamıyorsa, beslenemiyorsa, bunların desteğini sağlamamız gerekiyor. 2 yaşın altındaki çocuklarda, özellikle ağırsa solunum yolu enfeksiyonu, hatta ölümle sonuçlanabilen solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabiliyor.
Diğer virüsler de aslında benzer şekilde kliniklere sebep olabiliyor ama özellikle bu bocavirüs dedirtecek bir klinik tablomuz yok; dediğimiz gibi, biz bunları ayrıntılı solunum tetkikleri alıp öyle değerlendiriyoruz ve diğer hastalarda da benzer şekilde yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BULAŞICI BİR RAHATSIZLIK"
Doç. Dr. Özge Metin Akcan, "Kış aylarında, aslında pik yapıyor; diğer solunum yolu virüsleri gibi ama kış aylarında, artan bir yük söz konusu, diğer virüslerle beraber bu virüs dolaşımı söz konusu ve bu bulaşıcı bir rahatsızlık. Özellikle ne zaman bulaşıyor, öksürdüğümüz zaman, etrafa yayılan damlacık yoluyla, yine ellerimizle direkt bir yere dokunduğumuz zaman, oradan yine alabiliyorlar" diye konuştu.
BOCAVİRÜS (HUMAN BOCAVİRUS - HBOV) NEDİR?
Bocavirüs, 2005 yılında keşfedilen Parvoviridae ailesine ait küçük, tek sarmallı DNA içeren bir virüstür. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir patojendir. Genellikle diğer solunum virüsleriyle (RSV, influenza gibi) birlikte görülür ve en çok 6 ay - 3 yaş arası çocukları etkiler. Yetişkinlerde nadir ve genellikle hafif seyreder.
BELİRTİLERİ NELER?
• Yüksek ateş
• İnce öksürük (bazen uzun süren)
• Burun akıntısı ve tıkanıklık
• Halsizlik, iştahsızlık
• Hızlı nefes alma, nefes darlığı (ağır vakalarda)
• Bazı durumlarda ishal, kusma, mide bulantısı (gastrointestinal tutulumda)
Hafif üst solunum yolu enfeksiyonundan başlayıp ağır zatürre (pnömoni), bronşiyolit veya solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda ve bağışıklığı zayıf kişilerde ciddi komplikasyonlara (hatta nadiren ölüme) yol açabilir.
BULAŞMA YOLLARI
• Damlacık yoluyla (hasta kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında havaya yayılan damlacıkların solunması)
• Temas yoluyla (virüs bulaşmış yüzeylere dokunup sonra elini ağız, burun veya göze götürme)
• Nadiren fekal-oral yol (dışkı yoluyla, özellikle hijyen yetersizliğinde)
Kış aylarında pik yapar, kalabalık ortamlar (kreş, okul) ve kapalı alanlarda hızla yayılır.
ÖNLEME YOLLARI
Spesifik aşı veya antiviral ilaç yoktur. Korunma, diğer solunum yolu virüsleriyle aynıdır:
• Elleri sık sık sabunla en az 20 saniye yıkamak (veya alkollü dezenfektan kullanmak)
• Öksürürken/hapşırırken ağız ve burnu mendil veya dirsek içi ile kapatmak
• Hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak, mümkünse evde izole etmek
• Ortamları sık sık havalandırmak
• Yüzeyleri (oyuncak, kapı kolu vb.) düzenli temizlemek ve dezenfekte etmek
• Kalabalık kapalı alanlarda maske takmayı düşünmek (özellikle risk grubunda)
TEDAVİSİ
Spesifik tedavisi yoktur; tamamen destekleyicidir:
• Bol sıvı alımı
• Ateş düşürücü ve ağrı kesiciler (parasetamol gibi)
• Solunum sıkıntısında oksijen desteği veya hastanede yatış
• Beslenme desteği (sıvı alamıyorsa damar yoluyla)
Antibiyotikler virüse etki etmez, sadece ikincil bakteriyel enfeksiyon varsa kullanılır. Tanı genellikle PCR testiyle (solunum örneği veya detaylı moleküler testlerle) konur.
Risk grubu (küçük çocuklar, prematüre bebekler, kronik akciğer hastalığı olanlar) belirtiler ağırlaşırsa hemen doktora başvurmalıdır.