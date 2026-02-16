Kış mevsiminin gelişiyle beraber artan viral enfeksiyonlar ve değişen enerji ihtiyacı, beslenme alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldı.

Uluslararası tıp otoriteleri, kış aylarında vücut direncinin sadece "vitamin takviyesiyle" değil, doğru bir mikrobiyota yönetimiyle korunabileceğini vurguladı.

"D VİTAMİNİ SADECE KEMİKLER İÇİN DEĞİLDİR"

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren beslenme epidemiyoloğu Dr. Edward Giovannucci, kışın azalan güneş ışığının yarattığı eksikliğe dikkat çekti.

Giovannucci, D vitamininin bağışıklık sistemi hücreleri üzerindeki reseptörler aracılığıyla bir "anahtar" görevi gördüğünü ve eksikliğinin solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını ifade etti. Uzman, özellikle yağlı balıklar ve yumurta sarısının bu dönemde sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini belirtti.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE BAĞIŞIKLIK İLİŞKİSİ

Londra King's College'da genetik epidemiyoloji profesörü olan Dr. Tim Spector, kış diyetinde çeşitliliğin kritik önemde olduğunu savundu.

Spector, bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık sisteminin yaklaşık %70’ini kontrol ettiğini hatırlatarak, fermente gıdaların (turşu, kefir, kombucha) ve lifli sebzelerin tüketilmesinin soğuk algınlığına karşı doğal bir bariyer oluşturduğunu dile getirdi.

"C VİTAMİNİ TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİLDİR"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile iş birliği yapan beslenme uzmanları, C vitamininin yüksek dozda alınmasından ziyade, çinko ve selenyum gibi minerallerle kombinlenmesinin önemine değindi.

Dr. Marion Nestle, taze meyve ve sebze tüketiminin sentetik takviyelerden çok daha hızlı emilim sağladığını ve antioksidan kapasitesini maksimize ettiğini kaydetti.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL MADDELER:

Hidrasyon: Soğuk havada susama hissinin azalması nedeniyle su tüketiminin düşmemesi gerektiği vurgulandı.

Kompleks Karbonhidratlar: Kan şekerini dengeleyen tam tahılların, kış depresyonu (SAD) riskine karşı serotonin seviyelerini desteklediği aktarıldı.

Bitkisel Yağlar: Zeytinyağı ve omega-3 kaynaklarının vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olduğu belirtildi.