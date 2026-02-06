Yeniçağ Gazetesi
Kışın kuruyan cilde ne iyi gelir? Uzmanlardan altın öneriler

Kışın kuruyan cilde ne iyi gelir? Uzmanlardan altın öneriler

Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nem oranı azalır. Soğuk hava, rüzgâr ve sık sık sıcak suyla temas etmek, cildin doğal yağ yapısını zayıflatarak koruyucu bariyerin hasar görmesine yol açar. Peki kuruyan cilde ne iyi gelir? İşte tüm merak edilenler…

Ciltte kuruluk, pullanma, gerginlik, kaşıntı ve hassasiyet gibi sorunlar ortaya çıkar. Kış aylarında cilt sağlığını korumanın en önemli yolu, cilt bariyerini destekleyen doğru bakım alışkanlıkları kazanmak. Günlük rutinde ise sabun içermeyen, nazik temizleyiciler tercih edilmeli; cilt çok sıcak suyla yıkanmamalı ve temizlik sonrasında yoğun nemlendiricilerle bakım mutlaka tamamlanmalı. Özellikle cilt tipine uygun yağ bazlı nemlendiriciler, kış aylarında çok daha etkili sonuçlar sağlayabilir.

KIŞIN KURUYAN CİLDE NE İYİ GELİR?

Kışın cilt kuruluğunu önlemenin ve azaltmanın temel yolu, düzenli ve doğru nemlendirme. Ilık suyla temizlik yapmak, cilt bariyerini yıpratmayan ürünler kullanmak oldukça önemli. Duş sonrası cilt hafif nemliyken uygulanan nemlendiriciler, nemin ciltte hapsolmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra yeterli su tüketimi, dengeli beslenme ve ortam havasının nemlendirilmesiyle cilt, hem içten hem dıştan desteklenebilir.

KIŞIN KURUYAN CİLDE İYİ GELEN YÖNTEMLER

Düzenli nemlendirme

Kış aylarında cilt bakımının temelini yoğun nemlendirme oluşturur. Özellikle yağ bazlı ve besleyici nemlendiriciler tercih edilmeli. Banyodan sonra ilk birkaç dakika içinde uygulanan ürünler, ciltteki nem kaybını önemli ölçüde azaltabilir.

Sert sabunlardan uzak durun

Cildin doğal yağlarını yok eden sert sabunlar kuruluğu artırır. Bunun yerine sabunsuz ve nazik temizleyiciler kullanılabilir.

Ilık suyla duş alın, süreyi kısa tutun

Uzun ve sıcak duşlar cildin koruyucu tabakasına zarar verir. Duş süresi 5–10 dakika ile sınırlandırılmalı, sıcak su yerine ılık su tercih edilmeli.

Eldiven kullanın

Ellerin sık sık suya, deterjana ya da kimyasal maddelere maruz kalması kuruluğu artırır. Temizlik sırasında eldiven kullanmak cildi korur.

Su tüketimini artırın ve dengeli beslenin

Yeterli su içmek ve vitamin, mineral açısından zengin besinler tüketmek cilt sağlığı için kritik öneme sahip. Özellikle E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar cilt bariyerini güçlendirir.

Maske ve peeling uygulamalarını sınırlayın

Kış aylarında sık peeling yapmak cilt bariyerini zayıflatabilir. Kuru ciltlerde maske ve peeling uygulamaları daha seyrek yapılmalı.

Ortam havasını nemlendirin

Kalorifer ve ısıtıcıların yoğun kullanıldığı dönemlerde hava kurur. Nemlendirici cihazlar, ciltteki nem kaybını azaltmaya yardımcı olur.

Aşırı cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Hafif ve orta düzey cilt kuruluğu genellikle doğru bakım alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabilir. Ancak aşırı kuruluk durumlarında altta yatan bir hastalık söz konusu olabilir. Bu nedenle uzman bir hekime başvurmak gerekir.

Aşırı kuru cilt için öneriler:

Yoğun ve bariyer onarıcı nemlendiriciler kullanmak

Ilık duş almak ve sonrasında cilt nemliyken krem uygulamak

Ortam nemini artırmak

Omega-3 içeren besinler tüketmek

Seramid, gliserin, hyaluronik asit ve doğal yağlar içeren ürünleri tercih etmek

Parfümlü, alkollü ve sert içerikli ürünlerden kaçınmak

Aşırı kuru cilt, çatlamaya ve ağrılı yaralara yol açabileceğinden, bakım rutini daha özenli ve düzenli olmalı.

