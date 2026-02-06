Kışın kuruyan cilde ne iyi gelir? Uzmanlardan altın öneriler

Ortam havasını nemlendirin

Kalorifer ve ısıtıcıların yoğun kullanıldığı dönemlerde hava kurur. Nemlendirici cihazlar, ciltteki nem kaybını azaltmaya yardımcı olur.

Aşırı cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Hafif ve orta düzey cilt kuruluğu genellikle doğru bakım alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabilir. Ancak aşırı kuruluk durumlarında altta yatan bir hastalık söz konusu olabilir. Bu nedenle uzman bir hekime başvurmak gerekir.

Aşırı kuru cilt için öneriler:

Yoğun ve bariyer onarıcı nemlendiriciler kullanmak

Ilık duş almak ve sonrasında cilt nemliyken krem uygulamak

Ortam nemini artırmak

Omega-3 içeren besinler tüketmek

Seramid, gliserin, hyaluronik asit ve doğal yağlar içeren ürünleri tercih etmek

Parfümlü, alkollü ve sert içerikli ürünlerden kaçınmak

Aşırı kuru cilt, çatlamaya ve ağrılı yaralara yol açabileceğinden, bakım rutini daha özenli ve düzenli olmalı.