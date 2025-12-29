Kış aylarında düşük hava sıcaklıklarının sinüslerdeki mukusun kuruyup koyulaşmasına yol açtığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, "Bu durum sinüs kanallarının tıkanmasına yol açarak mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturur" dedi.
Kışın gizli düşmanı: Sinüzit neden bu kadar artıyor? İşte tetikleyen 5 sebep!
Kış aylarında soğuk hava, kuru ortamlar ve viral enfeksiyonlar sinüzit riskini artırıyor. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve yüzde basınç hissi gibi belirtilere dikkat! Uzman Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, sinüzitten korunmak için basit ama etkili önerilerde bulundu.
Sinüzit (rinosinüzit olarak da bilinir), burun çevresindeki sinüs boşluklarının içini döşeyen mukozanın iltihaplanmasıdır. Sinüsler, yüz kemiklerinde bulunan hava dolu boşluklardır ve normalde mukus üreterek burunu nemlendirir, havayı filtreler. Bu boşluklar tıkanınca mukus birikir, iltihap oluşur ve enfeksiyon gelişebilir.
Türleri:
• Akut sinüzit: Genellikle 4 haftadan kısa sürer, çoğu viral kökenlidir ve kendi kendine geçer.
• Kronik sinüzit: 12 haftadan uzun sürer, alerji, polipler veya anatomik sorunlardan kaynaklanabilir.
Belirtileri:
En yaygın belirtiler:
• Burun tıkanıklığı ve akıntısı (sarı/yeşil renkte kalın mukus)
• Yüzde (alın, yanaklar, göz çevresi) ağrı, basınç veya dolgunluk hissi
• Baş ağrısı (öne eğilince artar)
• Koku alma duyusunda azalma
• Öksürük, ateş, yorgunluk, ağız kokusu
Nedenleri:
• Viral enfeksiyonlar (soğuk algınlığı, grip sonrası en sık)
• Bakteriyel enfeksiyonlar
• Alerjiler, burun polipleri, septum deviasyonu (burun eğriliği)
• Kışın kuru hava, mevsim geçişleri veya bağışıklık zayıflığı tetikleyebilir.
Tedavisi:
• Çoğu akut vaka kendiliğinden iyileşir: Bol sıvı tüketimi, buhar inhalasyonu, tuzlu suyla burun yıkama, nemli ortam.
• Ağrı kesiciler, burun spreyleri (dekonjestan veya kortizonlu).
• Bakteriyel şüphesinde antibiyotik.
• Kronik vakalarda alerji tedavisi veya cerrahi (endoskopik sinüs cerrahisi) gerekebilir.
Belirtiler uzun sürerse veya şiddetliyse mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun!
Sinüzitin en yaygın belirtileri burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yüzde dolgunluk veya basınç hissi ve burun akıntısıdır.
Kışın bu hastalığın daha sık görülmesinin tek bir nedene bağlı olmadığını vurgulayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Sümbül Bayraktar Güzeldağ, sinüziti tetikleyen faktörleri açıklayarak korunma yollarını önerdi.
Kışın düşük sıcaklıkların sinüs mukusunu kurutup koyulaştırdığını ifade eden Dr. Güzeldağ, "Bu durum sinüs kanallarının tıkanmasına yol açarak mikroorganizmaların çoğalması için uygun bir ortam oluşturur. Ayrıca soğuk havanın damarları daraltıcı etkisi, sinüslerin doğal temizlenme mekanizmasını zayıflatır.
Tüm bu faktörler, kış döneminde sinüzit riskinin artmasına neden olur. Soğuk hava nedeniyle insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha uzun süre bulunması, virüs ve bakterilerin kolayca yayılmasına neden olur. Bunun yanı sıra yetersiz havalandırılan ve kuru havaya sahip ortamlar, sinüs mukozasının kurumasına ve tahriş olmasına yol açabilir. Bu durum sinüslerin enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olur" diye konuştu.
"SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ SİNÜSLERİN DENGESİNİ BOZARAK ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIR"
Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının kışın yaygın olduğunu belirten Dr. Güzeldağ, "Bu enfeksiyonlar, sinüs kanallarında iltihaplanmayı tetikleyerek sinüzit gelişimine zemin hazırlar. Özellikle viral enfeksiyonlar sinüzitin en sık nedenleri arasında yer alır. Kış aylarında bu enfeksiyonların artması, sinüzit vakalarının da yükselmesine yol açar.
Kışın sıklıkla kullanılan ısıtıcılar ve klimalar, ortam havasını kurutarak sinüs mukozasının tahriş olmasına neden olabilir. Ayrıca ani sıcaklık değişimleri sinüslerin dengesini bozarak enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle kış mevsimine özgü yaşam alışkanlıkları, farkında olunmadan sinüzit gelişimine zemin hazırlayabilir.
Kış mevsiminde bağışıklık sistemi, yılın diğer dönemlerine kıyasla daha zayıf olabilir. Zayıflamasına daha az maruz kalınması, D vitamini seviyelerinin düşmesine ve bağışıklığın zayıflamasına yol açar. Bağışıklık sistemindeki bu zayıflama, sinüslerin enfeksiyonlara karşı direncini azaltarak sinüzit görülme sıklığını artırır" diye konuştu.
KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR
Dr. Güzeldağ, sinüzit tedavisinde genellikle burun spreyleri, ağrı kesiciler ve bol sıvı tüketiminin önerildiğini, ancak uzun süren veya kronikleşen durumlarda antibiyotik ya da ileri tedavilerin uygulanabildiğini belirtti.
Korunma için basit ama etkili önlemleri ise şöyle sıraladı:
"Grip veya soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlarda tedaviyi geciktirmemek. Burun temizliğine özen göstermek ve burun tıkanıklığını azaltmak. Alerjiye yol açabilecek etkenlerden mümkün olduğunca uzak durmak.
Islak saçla soğuk havaya çıkmamak. Doğrudan rüzgâra maruz kalmamaya dikkat etmek. Yaşanılan ortamın nem dengesini korumak."