Kış aylarının en sevilen meyvelerinden ayva, hem kokusu hem de tatlıya dönüşen haliyle sofraların yıldızı olmayı başarıyor. Ayva tatlısı yapmak için öncelikle kaliteli ve olgun ayva seçmek büyük önem taşıyor. İyi bir ayva tatlısının sırrı burada başlıyor. Pazar veya manavdan alırken ayvalar sarı renkli, sert ama fazla taş gibi olmayan, kokusu yoğun ve kabuğu pürüzsüz olanları tercih edin.

Yeşilimsi ayvalar henüz olgunlaşmamış demektir, tatları ekşi kalır ve tatlıda istenen yumuşaklığı vermez. Olgun ayvalar hafif bastırınca yumuşar ve mis gibi kokar. Ayrıca ayvaların ezik veya çürük olmamasına dikkat edin, çünkü bu tatlının rengini ve lezzetini olumsuz etkiler. Büyük boy ayvalar tatlı için daha ideal olur, çünkü içlerini oyup doldurmak kolaylaşır.

TENCEREDE AYVA TATLISI İÇİN İDEAL MALZEMELER VE SU MİKTARI

Ayva tatlısını tencerede yapmak en pratik yöntemlerden biri. Klasik tarif için 4 orta boy ayva yeterli oluyor. Malzemeler şöyle: 4 ayva, her ayva yarımı için 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı su, 4-5 adet karanfil, 1 çubuk tarçın, birkaç ayva çekirdeği ve isteğe göre 1 yemek kaşığı limon suyu. Rengi daha kırmızı olsun derseniz birkaç kuru hibiskus çiçeği veya vişne ekleyebilirsiniz.



Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun, ortadan ikiye bölün ve çekirdek yataklarını kaşıkla oyup çıkarın. Kararmamaları için limonlu suda bekletin. Geniş tabanlı bir tencerenin dibine soyduğunuz kabukları ve çekirdekleri serin, bu tatlının doğal pekmez gibi koyu renk almasını sağlar. Ayva yarımlarını oyuk kısım yukarı gelecek şekilde dizin. Her yarımın üzerine tepeleme şeker serpin. Karanfil ve tarçını ekleyin. Su miktarına gelince: Ayvaları hafif ıslatacak kadar, yani yaklaşık 1 su bardağı su yeterlidir. Fazla su koyarsanız şerbet sulu kalır, az koyarsanız ayvalar yanabilir. Ayvalar kendi suyunu salacağı için başlangıçta az su idealdir. Tencerenin kapağını kapatıp önce orta ateşte kaynatın, sonra kısık ateşe alıp 1-1,5 saat pişirin. Ayvalar yumuşayıp şerbet koyulaşınca ocaktan alın.

LEZZETİ KATMERLEYEN EK MALZEMELER VE PÜF NOKTALARI

Ayva tatlısına aroma katmak için karanfil ve tarçın vazgeçilmez. Bazıları iç oyuklara ceviz veya rendelenmiş elma doldurarak daha zengin bir tat elde ediyor. Rengini koyulaştırmak isteyenler hibiskus veya nar çiçeği kullanıyor. Piştikten sonra fırına atıp 20-30 dakika daha karamelize etmek lezzeti zirveye taşıyor. Şerbetin kıvamı soğuyunca daha da koyulaşır, bu yüzden çok bekletmeden ocaktan alın. Servis öncesi üzerine kaymak, ceviz içi veya Antep fıstığı serpmek geleneksel sunumun vazgeçilmezi.

AYVA TATLISINI TAZE TUTMANIN YOLLARI

Pişirdikten sonra ayva tatlısını oda sıcaklığında soğutun, sonra buzdolabına kaldırın. Şerbetiyle birlikte kapalı bir kapta saklarsanız 4-5 gün tazeliğini korur. Daha uzun süre için derin dondurucuya koyabilirsiniz, çözdürünce ilk günkü gibi olur. Her servis öncesi hafif ısıtmak lezzeti artırır.

AYVANIN SAĞLIK DEPOSU FAYDALARI VE GÜNLÜK TÜKETİM ÖNERİSİ



Ayva tatlısı sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı bir seçenek. Bağışıklığı güçlendirir, sindirimi düzenler, kalp sağlığını destekler ve kabızlığa iyi gelir. Bir orta boy ayva günlük C vitamini ihtiyacının önemli kısmını karşılar. Ancak şekerli tatlı hali kalorisini artırır. Sağlıklı beslenmede günde bir porsiyon, yani yarım veya bir ayva tatlısı yeterli. Fazlası şeker alımını artırabilir, özellikle diyabetliler dikkat etmeli. Taze ayva olarak tüketirseniz daha fazla fayda sağlar, ama tatlı hali kışın moral kaynağı oluyor.