Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında tescillenerek koruma altına alınan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı, toplamda 50 dekarlık geniş bir alanı kapsıyor. İçerisinde irili ufaklı tam 15 şelaleyi barındıran bu bölge, kış aylarında kar sularının da beslemesiyle coşkulu bir akışa sahip oluyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ YENİ ROTASI

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şelale çevresindeki bitki örtüsü ve ağaçlar karla kaplanırken, akan suyun sesiyle birleşen sessizlik ziyaretçilerine huzur dolu anlar sunuyor. Özellikle hafta sonları bölgeye akın eden doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları, bu eşsiz doğal kompozisyonu ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarışıyor.

Yetkililer, bölgenin her mevsim farklı bir ruhu olduğunu belirtirken; kış aylarında şelalelere ulaşım sağlayacak ziyaretçilerin, arazi koşullarına ve kar yağışına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.