Kış mevsiminin gelişiyle birlikte diz, bel, boyun ve omuz bölgelerinde yoğunlaşan ağrı şikayetlerinde dünya genelinde büyük bir artış gözlendi.

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün, vücut dokuları üzerindeki fiziksel baskıyı artırdığı ve hareket kabiliyetini kısıtladığı kaydedildi.

BİLİMSEL VERİLER VE BAROMETRİK ETKİ

Manchester Üniversitesi tarafından yapılan ve "Cloudy with a Chance of Pain" (Ağrı Olasılığıyla Bulutlu) adı verilen kapsamlı bir araştırma, hava durumu ile kronik ağrı arasındaki doğrudan ilişkiyi kanıtladı.

13 binden fazla katılımcının verileriyle hazırlanan rapor, özellikle nemli ve düşük basınçlı günlerde ağrı şiddetinin %20 oranında arttığını gösterdi.

Bilim insanları, atmosferik basınç düştüğünde eklemleri çevreleyen dokuların genişlediğini ve bunun da sinir uçları üzerinde baskı oluşturduğunu aktardı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: NEDEN KIŞIN DAHA ÇOK ACIYOR?

Harvard Medical School bünyesinde görev yapan dünyaca ünlü ortopedi uzmanı Dr. Robert H. Shmerling, soğuk havalarda vücudun hayati organları korumak adına kan akışını merkezde topladığını, bu durumun uç ekstremitelerdeki ve eklemlerdeki damarların büzülmesine yol açtığını bildirdi.

Shmerling, kan dolaşımının azalmasıyla birlikte eklemlerin sertleştiğini ve ağrı eşiğinin düştüğünü vurguladı.

Cleveland Clinic’ten romatolog Dr. Abby Abelson ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kış aylarında eklem içi sıvıların (sinovyal sıvı) kıvamının kalınlaştığını ifade etti.

Abelson, motor yağına benzettiği bu sıvının soğukta akışkanlığını kaybetmesi nedeniyle eklemlerin "yağlanmamış bir dişli" gibi sürtünmeye başladığını ve bunun da inflamasyonu tetiklediğini dile getirdi.

HAREKETSİZLİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

Haberde ayrıca, kış aylarında azalan fiziksel aktivite ve D vitamini eksikliğinin kas güçsüzlüğüne zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, soğuk havada kasların sürekli gergin (kontrakte) halde kalmasının, özellikle boyun ve bel fıtığı olan bireylerde spazm sıklığını artırdığını kaydetti. Bu bilimsel veriler ışığında kış ağrılarından korunmak için bölgesel ısıtma yöntemlerinin ve kapalı alan egzersizlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı.