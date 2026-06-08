Yaz döneminin başlamasıyla düğün ve piknikler artarken hazır yemek sektörü de bu talebi karşılamak için hazırlıklarını bitirdi.

Açlık sınırının 35 bin TL’ye dayandığı ortamda aldığı maaş ile geçinmesi mümkün değil. Öyle ki evlenmek isteyen adayları üzecek yeni bir açıklama geldi.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğünlere ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

'2 BİN 500-3 BİN LİRA CİVARINDA BİR MALİYETİ VAR'

Düğün salonlarında verilen yemeklerin ortalama kişi başı 1500 ila 2 bin lira aralığında değiştiğinin bilgisini veren Bozdağ, "Ordövr tabağımız var, 7 çeşit içeriyor. Eğer tavuklu bir yemek istiyorlarsa 2 bin lira, etli bir yemek istiyorlarsa da 2 bin 500-3 bin lira civarında bir bütçesi oluyor. Ekonomik gelişmeler nedeniyle insanlar daha çok kına gecesini eğlenceli hale getirip, ertesi gün de bir nikahla ya da aile arasında 50-60 kişilik organizasyonlarla bunu yönetmeye çalışıyor. Bu yıl durum böyle” dedi.

HER BÜTÇEYE GÖRE YEMEK ÜCRETİ SİSTEMİ

Bozdağ, sezonla birlikte hazır yemek sektörüne talepte de artışın başladığını, İstanbul'daki yaklaşık 1000 düğün salonunda ortalama aylık 420 düğünde yaklaşık 126 bin kişinin ağırlandığını açıkladı.

Sektörün ekonomiye sağladığı katkıya işaret eden Bozdağ, "Ülke genelindeki hazır yemek sektörü, piknikler dahil ekonomiye aşağı yukarı 852 milyon liralık katkı sağlıyor. Süslemeler ve fotoğraf çekimleri gibi etkinliklerle 1 milyar 200 milyon liralık bir bütçe var." Dedi.

Bozdağ, yemeklerin, 4 çeşit standart tabldottan başlayarak 16 çeşide kadar değiştiğini aktararak, herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem olduğunu söyledi.