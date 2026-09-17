Merkez Bankası’nın açıkladığı Temmuz 2026 verileri, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stokundaki tırmanışın durdurulamadığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Ekonomi yönetiminin dengeleme söylemlerine rağmen borç stoku sadece bir ayda yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolara tırmanırken, asıl kaygı verici tablo önümüzdeki 1 yılda ödenmesi veya çevrilmesi gereken toplam 248,1 milyar dolarlık borç yükünde kaydedildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BORÇLANMA SIÇRAMASI

Finans sektörünün dış kaynağa olan bağımlılığı Temmuz ayında da arttı. Banka kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku aylık yüzde 4,3 artışla 77,8 milyar dolara yükseldi. Tablonun en borçlu ve riskli kalemi ise bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri oldu; bu kalem tek bir ayda yüzde 23,5 gibi yüksek bir oranla sıçrayarak 9,8 milyar dolara dayandı.

Yurt dışı banka mevduatları yüzde 7,0 artarak 19,8 milyar dolara ulaştı. Banka dışı mevduatlar yüzde 1,1 artışla 21,6 milyar dolar oldu. TL cinsinden yükümlülükler yüzde 0,5 oranında sınırlı bir gerilemeyle 26,6 milyar dolar seviyesinde kaldı.

REEL SEKTÖR NAKİT KREDİYE SIĞINDI

Üretim ve reel sektör tarafında da dış borç birikimi hız kesmiyor. Banka dışı sektörlerin kısa vadeli borç stoku yüzde 3,6 artışla 74,7 milyar dolara çıktı. Sektörün dış ticaret dışındaki nakit ihtiyacı nedeniyle kullandığı kredilerdeki yüzde 13,1'lik keskin artış (9,7 milyar dolar), reel sektörün sıcak para ihtiyacını gözler önüne serdi. Ticari kredi yükümlülükleri ise yüzde 2,4 artarak 65,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ RİSKİNDE DOLAR VE EURO AĞIRLIĞI

Çevrilmesi gereken devasa borç stokunun ağırlıklı olarak döviz cinsinden olması, kur baskısını canlı tutmaya devam ediyor. 248,1 milyar dolarlık toplam çevrim yükünün döviz cinsinde oranı; dolarda yüzde 34,3, Euro yüzde 26,5, Türk Lirası yüzde 26 ve diğer para birimlerinde yüzde 13,2 olarak belirtildi.