Ankara’nın köklü semtlerinden Kavaklıdere’de, mahalle kültürünü ve toplumsal hafızayı yaşatma amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kavaklıderem Derneği, kuruluşunun 30. yılı kapsamında semtin kültürel mirasına katkı sunan isimlere “Kavaklıdere Belleğini Koruma ve Katkı Ödülü” verdi.

Dernek Başkanı Halil Yurtkuran, törende yaptığı konuşmada mahalle kültürünü yaşatmanın, hemşerilik hukukunu güçlendirmenin ve ortak geçmişi görünür kılmanın önemine dikkat çekti.

MEKAN, BELLEK, HİKAYE

Ödüle layık görülen isimler arasında, Kısa Dalga’da Mekân, Bellek, Hikâye podcast serisi ile bölgenin anlatılarını kayıt altına alan Tezcan Karakuş Candan da yer aldı.

Zanaatlarıyla iz bırakan ahşap ustası Aleko Angeledis ve Zeki Müren’in sahne kostümlerinde emeği bulunan payet ustası Ali Topçu da ödüllendirilen isimler arasında bulundu.

Söyleşi programının ardından gerçekleşen törende, Kavaklıdere’nin çok kültürlü yapısına ve unutulmaya yüz tutmuş anılarına vurgu yapıldı.

Etkinliğe Dernek Başkan Yardımcısı Besim Güçten Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri Funda Şenol ve Muteber Osmanpaşaoğlu ile çok sayıda Kavaklıdere gönüllüsü katıldı.

Etkinlik, yerel kimliğin gelecek kuşaklara aktarılması ve mahalle dayanışmasının güçlendirilmesi hedefiyle önemli bir adım olarak değerlendirildi.