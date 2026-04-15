Kars'ın Sarıkamış’ın eşsiz sarıçam ormanları, baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan sakinlerini yeniden ağırlamaya başladı.

Dünyanın tek göç eden bozayı popülasyonuna ev sahipliği yapan bölgede, uzun uykusundan uyanan bir bozayı gün ışığında yiyecek ararken objektiflere yansıdı.

Yağbasan köyü yakınlarında orman sınırından çıkan bozayı, bir süre tren yolu hattı boyunca koştuktan sonra yeşermeye başlayan çayırlarda besin arayışına devam etti.

Doğal ortamında özgürce hareket eden ayı, bir süre ağaçlara tırmanarak çevreyi kolaçan ettikten sonra orman derinliklerine girerek izini kaybettirdi.

Kış uykusu sonrası yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine yakın bölgelere kadar inen bu yaban dostları, bölgedeki yaban hayatının canlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.