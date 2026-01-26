Kış mevsiminin sertleşmesiyle birlikte polikliniklere başvuran çocuk hasta sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

Bilim dünyası, bu salgınların arkasında sadece mevsimsel virüslerin değil, aynı zamanda modern beslenme alışkanlıklarının getirdiği "mikrobiyota zayıflığı" nın yattığını saptadı.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ev yoğurdu ve tarhana, içerdikleri zengin laktobasil suşları sayesinde çocuk sağlığını korumada en etkili doğal yöntemler olarak yeniden gündeme geldi.

BİLİMSEL VERİLER BAĞIŞIKLIĞI İŞARET ETTİ

Beslenme ve immünoloji alanında yapılan çalışmalar, fermente gıdaların bağırsak florasını güçlendirerek sitokin fırtınasını engellediğini ortaya koydu. Özellikle tarhananın fermantasyon sürecinde açığa çıkan organik asitlerin, patojen bakterilerin çoğalmasını durdurduğu gözlemlendi. Bu gıdaların düzenli tüketimi, çocukların sadece sindirim sistemini düzenlemekle kalmadı, aynı zamanda antikor üretimini de doğrudan destekledi.

UZMANLAR NE DEDİ?

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Stanford Üniversitesi İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Christopher Gardner, mikrobiyom çeşitliliğinin önemine dikkat çekti.

Gardner, "Fermente gıdalar, bağırsaklardaki mikrobiyal ekosistemi zenginleştirerek inflamasyonu azaltan bir etki sağladı. Ev yapımı yoğurt gibi canlı kültürler içeren besinler, bağışıklık hücrelerinin yabancı virüslere karşı daha hızlı yanıt vermesine olanak tanıdı" şeklinde konuştu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Beslenme Epidemiyoloğu Dr. Teresa Fung ise geleneksel yöntemlerin modern tıpla uyumuna değindi.

Dr. Fung, "Tarhana ve fermente süt ürünleri, sadece vitamin deposu değil, aynı zamanda bağışıklık sistemini eğiten biyolojik ajanlardır. Yapılan gözlemler, bu besinleri tüketen çocuklarda enfeksiyon sürelerinin çok daha kısa olduğunu ve semptomların hafif seyrettiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BESLENME KAPIYI ARALADI

Uzmanlar, paketli ve yüksek şekerli gıdaların çocukların bağışıklık bariyerini yıktığını vurguladı.

Ev yapımı ürünlerin içindeki doğal probiyotikler ise bu yıkımı onararak vücudun savunma mekanizmasını yeniden inşa etti.

Geleneksel mutfak kültürünün bir parçası olan bu gıdaların, kış hastalıklarına karşı en ucuz ve en etkili reçete olduğu kaydedildi.