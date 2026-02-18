2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları kapsamında yarın; artistik buz pateni, serbest stil kayak, buz hokeyi, kuzey kombine, dağ kayağı ve sürat pateni disiplinlerinde final heyecanı yaşanacak.
Kadınlar artistik buz pateni serbest programı, erkekler aerials, kadınlar buz hokeyi finali, kuzey kombine takım sprint, dağ kayağı sprint yarışları ile erkekler 1500 metre sürat pateni yarışları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.
Öte yandan curling branşında da eleme ve klasman karşılaşmaları devam edecek.
Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:
15.55 Dağ kayağı kadınlar sprint (Stelvio Kayak Merkezi)
16.00 Kuzey kombine takım sprint (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)
16.15 Dağ kayağı erkekler sprint (Stelvio Kayak Merkezi)
17.00 Serbest stil kayak erkekler aerials (Livigno Kar Park)
18.30 Sürat pateni erkekler bin 500 metre (Milano Sürat Pateni Stadı)
21.00 Artistik buz pateni kadınlar serbest program (Milano Buz Pateni Arena)
21.10 Buz hokeyi kadınlar finali - ABD-Kanada (Milano Santagiulia Buz Hokeyi Arena)