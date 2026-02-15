Yeniçağ Gazetesi
15 Şubat 2026 Pazar
DEM PARTİ HEYETİ YARIN İMRALI'YA GİDİYOR
Kış ortasında yaz havası: İstanbullular sahillere ve denize akın etti

Kış ortasında yaz havası: İstanbullular sahillere ve denize akın etti

İstanbul’da uzun süre etkili olan soğuk havanın ardından bugün hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşmasıyla birlikte kent sakinleri sahillere ve parklara akın etti.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Megakentte uzun bir aradan sonra yükselen sıcaklık vatandaşları dışarı çıkmaya teşvik etti.

Avrupa Yakası’nın popüler noktalarından Karaköy sahili, 23 dereceye varan sıcaklıkta güneşlenmek isteyenlerle dolup taştı. Karaköy kıyısı ve Galata Köprüsü çevresi sabah saatlerinden itibaren yoğun kalabalık oluşturdu.

Bazı kişiler Galata Köprüsü ile Karaköy rıhtımında oltalarını suya attı. Amatör balıkçılar çapari ve yem kullanarak özellikle istavrit avlamaya çalıştı.

Aileler çocuklarıyla meydanda gezinti yaparken, banklarda Boğaz manzarası eşliğinde güneşlenenler balık tutanları izledi. Meydanı dolduran sokak kedileri balıkçıların hemen yanında yiyecek bekledi; bazı kediler hareketleriyle turistlerin ilgisini topladı.

Şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler Sarıyer, Bebek, Emirgan, Üsküdar ve Beykoz gibi Boğaz sahillerine yöneldi.

Kış ortasında denize girenler de oldu. Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde piknik yapanlar ve mangal yakanlar dikkat çekti. Küçükçekmece Menekşe sahilinde bazı vatandaşlar soğuk mevsim olmasına rağmen denize girdi.

Arkadaş grubuyla piknik için sahile gelen Yavuz Alp, AA muhabirine, mevsim normallerinin üstündeki sıcaklığı değerlendirerek denize girdiklerini anlattı.

Denizden çıkan Yavuz Altay ise kışın da sıklıkla suya girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu mevsimde herkese denize girmeyi öneririm. Hava sıcaklığı suya tam yansımamış olsa da yine de keyifli.”

Torunlarını kumsalda oynamaları için getiren Haluk Temizöztürk de “Hava güzel olunca değerlendirelim istedik. Çocuklar için de güzel bir eğlence oldu. Denize girenler de mevcut.” dedi.

Avcılar sahilinde bazı kişiler evden getirdikleri yiyecekleri banklarda aileleriyle tüketirken, bazıları yürüyüş yaptı. Kafelerde kalabalık oluşurken çocuklar parklarda oyun oynadı, bisiklet sürdü.

Anadolu Yakası’nda Kartal ve Pendik sahillerinde de güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Bazı İstanbullular koşu ve yürüyüş yaparken, diğerleri oltalarıyla balık tutmayı seçti.

Kaynak: AA
