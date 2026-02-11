İtalya ev sahipliğindeki organizasyonun beşinci gününde erkekler süper büyük slalom mücadelesi Stelvio Kayak Merkezi’nde düzenlendi.

Franjo von Allmen, 1 dakika 25.32 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.

İsviçreli sporcu, bu başarıyla alp disiplini erkekler iniş ve takım kombine kategorilerindeki altınlarının ardından Milano-Cortina 2026’da üçüncü olimpiyat şampiyonluğunu kazandı.

Böylece von Allmen, Grenoble 1968’de Fransız Jean-Claude Killy’den sonra aynı kış oyunlarında üç altın madalya alan ilk erkek alp disiplini kayakçısı olarak tarihe geçti.

Gümüş madalya ABD’li Ryan Cochran-Siegle’nin (0.13 saniye farkla), bronz madalya ise İsviçreli Marco Odermatt’ın (0.28 saniye farkla) oldu.