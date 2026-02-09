2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi kayakla atlama branşında temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler normal tepe ilk turunda elendi.

MİLLİ SPORCULAR İLK 30 BARAJINI AŞAMADI

İtalya’daki organizasyonun üçüncü gününde Predazzo Kayakla Atlama Stadı’nda gerçekleştirilen müsabakalarda milli sporcular, final turu için gerekli olan ilk 30 barajını aşamadı.

FATİH ARDA İPCİOĞLU 44. SIRADA TAMAMLADI

Üçüncü kez olimpiyat deneyimi yaşayan Fatih Arda İpcioğlu, 98 metrelik atlayışıyla 111,1 puan topladı ve yarışmayı 44. sırada tamamladı.

MUHAMMED ALİ BEDİR 48. SIRADA YER ALDI

Kariyerinin ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise 87 metreye ulaşarak 93,1 puan aldı ve 48. sırada yer buldu.

BÜYÜK TEPE YARIŞINDA YENİDEN PİSTE ÇIKACAKLAR

Normal tepe kategorisinde ilk 30’a giren sporcular final turuna yükselirken iki milli kayakçı da organizasyona bu branşta veda etti.

Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 14 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek erkekler büyük tepe yarışında yeniden piste çıkacak.