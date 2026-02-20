İtalya’da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları’nın 14. gününde, Anterselva Biatlon Arena’da erkekler 15 kilometre toplu çıkış yarışı gerçekleştirildi.

Norveçli Johannes Dale-Skjevdal, 39 dakika 17.1 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.

Aynı kategoride bir diğer Norveçli sporcu Sturla Holm Laegreid, 10.5 saniye geride kalarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Laegreid, bu oyunlarda yarıştığı 5 kategoride de dereceye girerek toplamda 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Fransız Quentin Fillon Maillet ise altın ve gümüş sahiplerinin ardından 25.6 saniye farkla bronz madalyayı elde etti. Fillon Maillet, böylece olimpiyatlarda 9. madalyasını kazanarak, tarihte en başarılı Fransız sporcu unvanını elde etti.