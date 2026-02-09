2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda ikinci gün heyecanı iki farklı branşta zirve mücadelelerine sahne oldu. Snowboard ve kızak kategorilerinde altın madalyalar sahiplerini buldu.

SNOWBOARD’DA ZİRVE MADEROVA’NIN

Livigno Kar Park’ta düzenlenen snowboard kadınlar paralel büyük slalom finalinde Çek sporcu Zuzana Maderova, Avusturyalı Sabine Payer’i 0.83 saniye farkla geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Finalde temposunu son ana kadar koruyan Maderova, kritik geçişlerde hata yapmayarak farkı açtı ve kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Gümüş madalyayı Sabine Payer kazanırken, bronz madalya mücadelesinde İtalyan Lucia Dalmasso, vatandaşı Elisa Caffont’u 0.11 saniye farkla geçerek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

KIZAKTA ALTIN ALMANYA’YA

Cortina Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen kızak tek erkekler yarışında ise Alman Max Langenhan, 3 dakika 31.191 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yarış boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Langenhan, özellikle son bölümdeki akıcı inişiyle fark yarattı.

Avusturyalı Jonas Müller liderin 0.596 saniye gerisinde gümüş madalya kazanırken, ev sahibi İtalya’dan Dominik Fischnaller ise 0.934 saniyelik farkla bronz madalyaya uzandı.

Milano-Cortina 2026’nın ikinci gününde hem Livigno hem de Cortina’da zirve yarışları yüksek tempoyla geçerken, madalya mücadelesi milisaniyelerin belirlediği sonuçlarla tarihe geçti.