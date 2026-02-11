Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte toplumda hızla yayılan ve "geçmek bilmeyen" öksürük vakaları, tıp dünyasını harekete geçirdi.

Genellikle basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilen bu durumun, aslında vücudun verdiği çok daha ciddi bir alarm olabileceği belirlendi.

Yapılan son araştırmalar, 3 haftayı geçen öksürüklerin kronikleşme eğilimi gösterdiğini ve bağışıklık sisteminin aşırı tepkisinden kaynaklandığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, kış öksürüklerinin %25'inin doğru teşhis edilemeyen "post-enfeksiyöz inflamasyon" (enfeksiyon sonrası iltihaplanma) olduğunu gösterdi. Bu durum, virüs vücudu terk etse bile sinir uçlarının hassas kalması nedeniyle öksürük refleksinin devam etmesine yol açtı.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Mayo Clinic Pulmonoloji Uzmanı Dr. Edward T. Naureckas, öksürüğün hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Naureckas, şu ifadeleri kullandı:

"Halk arasında 'kış öksürüğü' olarak adlandırılan durum, bazen gizli bir astımın veya reflü hastalığının ilk belirtisidir. Özellikle gece artan öksürükler, kalbin sol tarafındaki bir yetmezliğin işareti olabilir. Hastaların 'nasılsa geçer' diyerek süreci kendi hallerine bırakmaları, akciğer dokusunda kalıcı hasarlara zemin hazırladı."

İngiliz Göğüs Hastalıkları Derneği’nden (British Thoracic Society) Prof. Dr. Jon Bennett ise, antibiyotik kullanımının bu süreçteki etkisizliğine dikkat çekti.

Bennett, "Gözlemlediğimiz vakaların çoğunda öksürüğün sebebi bakteriyel değil, viral hasarlardır. Yanlış antibiyotik kullanımı, bağırsak florasını bozarak vücudun doğal savunma mekanizmasını daha da zayıflattı" dedi.

ÖKSÜRÜKTE "KIRMIZI HAT" NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bilim insanları, öksürüğün hangi noktada tıbbi müdahale gerektirdiğini şu maddelerle sıraladı:

Süre: 21 günü aşan tüm vakalar.

Eşlik Eden Belirtiler: Beklenmedik kilo kaybı, gece terlemesi ve göğüs ağrısı.

Ses Değişimi: Ses kısıklığının 2 haftadan uzun sürmesi.

Araştırmalar, kapalı ortamlardaki düşük nem oranının ve hava kirliliğinin de bu süreci tetiklediğini ispatladı. Özellikle kış aylarında ısınma sistemlerinin havayı kurutması, solunum yollarındaki mukozanın savunmasız kalmasına neden oldu.