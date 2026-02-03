Kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte, enerji maliyetlerini düşürmek isteyen pek çok hane pencerelerini sıkı sıkıya kapalı tutma yoluna gitti. Ancak bu durum, iç mekan hava kalitesinin düşmesine ve duvarlarda geri dönüşü zor olan yapısal hasarlara yol açtı.

Bilimsel araştırmalar, durgun havanın nemle birleştiğinde sadece birkaç gün içinde toksik küf sporları ürettiğini ortaya koydu.

Kış aylarında enerji tasarrufu sağlamak isterken pencereleri kapalı tutmak, iç mekanda nem birikimine ve tehlikeli küf oluşumuna zemin hazırladığı bildirildi.

Uzmanlar, evin ısısını kaybetmeden taze hava sirkülasyonu sağlamak için stratejik havalandırma yöntemlerinin hayati önem taşıdığını ifade edildi.

ALMAN USULÜ HAVALANDIRMA

Bina fiziği üzerine çalışmalar yürüten yabancı uzmanlar, pencereleri saatlerce aralık bırakmanın (vasistas modu) evi soğuttuğunu ancak havayı temizlemediğini saptadı. Bunun yerine "Stoßlüften" adı verilen şok havalandırma yöntemi önerildi.

Dr. Wolfgang Feist, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, pencerelerin günde en az üç kez tam açılarak beşer dakika boyunca karşılıklı hava akımı (cereyan) oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Feist, bu süre zarfında sadece içerdeki ağırlaşmış havanın değiştiğini, eşyaların ve duvarların sahip olduğu ısının korunduğunu ifade etti.

KÜF OLUŞUMU VE SAĞLIK RİSKLERİ

İngiltere'deki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş birliği merkezlerinden uzmanlar, yetersiz havalandırmanın solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini vurguladı.

Çevre sağlığı uzmanı Dr. Peter Nederstigt, nem oranının %60’ın üzerine çıkmasının küf mantarları için ideal üreme alanı oluşturduğunu belirtti.

Nederstigt, pencerelerde görülen buğulanmanın bir uyarı işareti olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu durumun derhal müdahale gerektirdiğini dile getirdi.

ENERJİ TASARRUFU VE ISI DENGESİ

Havalandırma sırasında kaloriferlerin kapatılmasının enerji israfını önlediği kaydedildi.

Uzmanlar, taze ve kuru havanın, nemli havaya oranla çok daha hızlı ısındığını, bu nedenle kısa süreli havalandırmanın aslında ısıtma maliyetlerini uzun vadede düşürdüğünü aktardı.