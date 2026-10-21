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Kaynak: Haber Merkezi

Havaların soğumasıyla birlikte araçlarda kış koşullarına uygun lastik kullanımı yeniden önem kazandı. 2026-2027 sezonunda uygulanacak takvim, özellikle şehirler arası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücüleri ilgilendiriyor. Belirlenen kurallara uygun hareket etmeyen ticari araçlar, uygulama süresince trafikte kısıtlamayla karşılaşabilecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yeni sezon için belirlenen takvime göre ticari taşıtlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Uygulama, 15 Nisan 2027’ye dek yürürlükte kalacak.

Beş aylık dönemde düzenlemenin kapsadığı araçların kış şartlarına elverişli lastiklerle yola çıkması gerekecek. Gerekli donanıma sahip olmayan veya kuralları karşılamayan ticari taşıtların güvenli biçimde trafiğe katılmasına izin verilmeyecek.

HANGİ TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ BULUNMALI?

Düzenleme, şehirler arası kara yollarında yolcu ya da yük nakliyesi gerçekleştiren ticari taşıtlar için geçerli. Bu kapsamda şu araç grupları yer alıyor:

Otobüsler ve minibüsler

Çekiciler, kamyonlar ve tankerler

Ticari faaliyetlerde kullanılan hafif ticari taşıtlar

Panelvanlar ve kamyonetler

ÖZEL OTOMOBİLLER İÇİN KIŞ LASTİĞİ ŞARTI VAR MI?

Kişisel kullanım amacıyla trafiğe çıkan binek otomobiller, yasal kış lastiği şartının kapsamına girmiyor. Ancak uzmanlar, zorunluluk bulunmamasına rağmen soğuk hava ve kış koşullarında daha güvenli bir sürüş için bu araçlarda da kış lastiği tercih edilmesini öneriyor.