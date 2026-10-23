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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemesiyle şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan araçlar için kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026'da başlıyor ve 15 Nisan 2027'ye kadar sürüyor. Valilikler il sınırları içindeki uygulamayı bu sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay uzatabiliyor.

Hususi otomobillerde zorunluluk bulunmuyor. Ancak Bakanlık ve uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde tüm sürücülere kış lastiği takmalarını öneriyor.

Peki kış lastiği alırken ya da takarken nelere dikkat edilmeli? İşte cezadan ve kazadan koruyan 5 kritik kontrol.





Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor?

Zorunluluk, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde dingiller üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor. Kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerde ise dört lastiğin tamamı kış lastiği olmalı. Yolda değiştirilmek zorunda kalınan lastiğin yerine takılan lastik de kış lastiği olmak zorunda.





Daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında uygulanan zorunluluk, 2025'te yayımlanan tebliğle 15 Kasım-15 Nisan olarak güncellendi. İnternette hala dolaşan “1 Aralık” tarihi eski düzenlemeye ait.



