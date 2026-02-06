Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çocuk polikliniklerinde yaşanan yoğunluk, uzmanları kritik bir uyarı yapmaya sevk etti.

Basit bir soğuk algınlığı gibi görünen semptomların, doğru zamanda müdahale edilmediğinde zatürre, bronşiolit ve orta kulak iltihabı gibi ciddi tablolara dönüştüğü kaydedildi.

Tıp dünyası, çocukların bağışıklık sisteminin bu dönemde "çift taraflı bir sınav" verdiğini vurguladı.

KÜRESEL OTORİTELERDEN KRİTİK UYARI

Konuyla ilgili araştırmalarını paylaşan Mayo Clinic Pediatri Bölümü’nden Dr. Jay Homme, erken teşhisin önemini çarpıcı bir veriyle açıkladı.

Homme, "Klinik gözlemlerimiz, semptomların başladığı ilk günlerde destekleyici tedavi alan çocukların, hastaneye yatış oranlarının diğerlerine göre belirgin şekilde düşük olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Özellikle ateşin seyri ve sıvı alımının bu süreçteki belirleyici faktörler olduğunu belirtti.

Londra King’s College Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar üzerine çalışmalar yürüten Profesör Dr. Nathalie MacDermott ise virüslerin yayılım hızına dikkat çekti.

MacDermott, "Çocuklarda hava yollarının yetişkinlere göre daha dar olması, iltihabın çok hızlı bir şekilde alt solunum yollarına inmesine neden oluyor. Erken dönemde yapılan nazal temizlik ve doğru hava nemlendirmesi, virüsün akciğerlere tutunmasını zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLER "ERKEN MÜDAHALE" DİYOR

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yayınlanan son raporda, kış hastalıklarında ilk 48 saatin "kritik pencere" olduğu ifade edildi. Raporda yer alan istatistiklere göre:

Zamanında müdahale: Orta kulak iltihabı riskini %45 oranında düşürdü.

Sıvı Desteği: Ateşli hastalıklarda dehidrasyon kaynaklı böbrek yükünü hafifletti.

İzole Etme: Virüsün aile içindeki diğer bireylere bulaşma hızını %30 azalttı.

Uzmanlar, ebeveynlerin "kendi kendine geçer" yanılgısına düşmemesi gerektiğini, profesyonel bir görüş almanın çocuğun ileriki yaşlardaki solunum kalitesini doğrudan etkilediğini dile getirdi.