Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte dünya genelinde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.

Benzer klinik tablolarla seyreden grip (influenza) ve soğuk algınlığı vakalarındaki artış, halk sağlığı uzmanlarını harekete geçirdi.

Laboratuvar sonuçları ve klinik gözlemler, toplumda birbirinin yerine kullanılan bu iki hastalığın aslında biyolojik olarak tamamen farklı yollar izlediğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, soğuk algınlığına 200’den fazla virüs türü neden olurken, gribin sorumlusunun yalnızca spesifik influenza virüsleri olduğu saptandı.

Araştırma verileri, influenza vakalarının %80'inden fazlasında ani başlayan yüksek ateşin en belirleyici semptom olduğunu, soğuk algınlığında ise ateşin nadiren görüldüğünü kanıtladı.

KÜRESEL UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Hastalığın seyrine dair değerlendirmelerde bulunan ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) bünyesindeki viroloji uzmanı Dr. Alicia Budd, iki tablo arasındaki farkın sadece şiddet değil, potansiyel riskler olduğunu vurguladı.

Dr. Budd, "Grip, akciğerlerde kalıcı hasar bırakma potansiyeline sahip sistemik bir hastalıktır; oysa soğuk algınlığı genellikle üst solunum yollarıyla sınırlı kalan hafif bir enfeksiyondur" şeklinde konuştu.

Oxford Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Andrew Pollard ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hastaların belirtileri karıştırması yanlış ilaç kullanımına yol açtı. Özellikle antibiyotiklerin virüsler üzerindeki etkisizliğine rağmen bu süreçte hatalı kullanım oranlarının arttığını gözlemledik" ifadelerini kullandı.

Prof. Pollard, doğru teşhisin ancak semptomların başlangıç hızı ve şiddetiyle mümkün olabildiğini belirtti.

Teşhis Rehberi: Aradaki Farklar Netleşti

Yapılan çalışmalar ışığında uzmanlar şu karşılaştırmalı tabloyu paylaştı:

Belirti

Grip (İnfluenza)

Soğuk Algınlığı

Başlangıç

Ani ve Şiddetli

Yavaş ve Hafif

Ateş

Genellikle Yüksek (38-40°C)

Nadir

Kas Ağrısı

Yaygın ve Şiddetli

Hafif

Halsizlik

Haftalarca Sürebilir

Çok Kısa Süreli

Hapşırma

Nadir

Çok Yaygın