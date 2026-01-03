Dünya genelinde kış aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren influenza vakaları, hamilelik sürecindeki kadınlar için kritik bir risk faktörü haline geldi.

Tıp dünyasının saygın dergilerinde yayımlanan güncel veriler, gebelikte uygulanan grip aşısının hem anne hem de bebek sağlığı üzerindeki çok yönlü koruyucu etkilerini gözler önüne serdi.

BİLİMSEL VERİLERLE RİSKLER MİNİMİZE EDİLDİ

Yapılan kapsamlı klinik çalışmalar, hamile kadınların grip nedeniyle komplikasyon yaşama riskinin, hamile olmayan hemcinslerine göre belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.

New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir araştırma, aşılanan gebelerde grip vakalarının %50'den fazla azaldığını, olası enfeksiyonların ise çok daha hafif atlatıldığını kaydetti.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) direktörlerinden Dr. Rochelle Walensky, hamilelikte bağışıklık sisteminin doğal olarak baskılandığını hatırlattı.

Walensky, "Aşılanma süreci, sadece anneyi korumakla kalmadı; plasenta yoluyla bebeğe geçen antikorlar sayesinde, henüz aşılanma yaşına gelmemiş yenidoğanların ilk 6 aylık savunma hattını inşa etti" şeklinde konuştu.

Mayo Clinic Kadın Sağlığı Bölümü'nden Dr. Regan Theiler ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, influenza enfeksiyonunun erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi riskleri tetiklediğine dikkat çekti.

Theiler, "Grip aşısı, gebelik süresince güvenle uygulandı ve bebeklerde gribe bağlı hastaneye yatış oranlarını %70 seviyesinde düşürdüğü gözlemlendi" ifadesini kullandı.

ANTİKOR TRANSFERİ İLE DOĞAL KORUMA

Uzmanlar, bebeklerin ilk altı ay boyunca grip aşısı olamadıklarını, bu nedenle tek korunma yolunun "pasif bağışıklık" olduğunu vurguladı.

Gebeliğin herhangi bir evresinde uygulanan aşının, anne sütü ve kan yoluyla bebeğe aktarılarak koruyucu bir şemsiye oluşturduğu bilimsel olarak doğrulandı.