Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Civil Arslan, “Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor” dedi.

Prof. Dr. Arslan, AA muhabirine mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerindeki belirgin etkilerini anlattı.

Halk arasında “kış depresyonu” veya “mevsimsel depresyon” adıyla bilinen mevsimsel affektif bozukluğa dikkat çeken Arslan, “Birçok nedenden söz ediliyor. Biyolojik iç saatimiz var, buna sirkadiyen ritim diyoruz. Mevsim değişiklikleri bu ritimde kaymalara yol açabiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Arslan, melatonindeki yükselişin gün boyu uykululuk hali, uyku süresinin uzaması ve artan yorgunluk hissi yaratabileceğini vurguladı.

Kış depresyonundan korunmak için önerilerde bulunan Arslan, “Kış döneminde gün ışığı azalmış oluyor ve bu dönemlerde gün ışığından daha çok yararlanalım istiyoruz. Evimizin, odamızın daha iyi aydınlatılmasını, mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirilmesini ve gün ışığından daha fazla yararlanılmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapılması önem taşıyor” dedi.

“Depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir”

Kış depresyonu belirtilerinin genel depresyona benzerlik gösterdiğini ancak bazı farklar taşıdığını belirten Arslan, bu dönemde uykuya eğilimin arttığını ve karbonhidratlı yiyeceklere karşı yoğun istek oluştuğunu ifade etti.

Arslan, dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kış aylarında belirgin hüzün, yorgunluk ve aşırı uyku hali gibi şikayetler varsa mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Gerektiğinde ilaç tedavisi dahil çeşitli yöntemlerin uygulanabildiğini kaydeden Arslan, “Depresyonda en önemli ve en riskli durumlardan biri intihar düşüncesidir. Hasta kendisini umutsuz, çok çaresiz hissedebilir.

Ben ağır depresyon vakalarında bu duygular dayanılmaz bir psikolojik acıya dönüşebilir ve intihar düşüncesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle depresyon, mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir hastalıktır. Ayrıca depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir.

Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir ve eşlik eden diyabet, kalp hastalığı ya da hipertansiyon gibi kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırabilir” diye konuştu.